Formand sætter luppen på kommunens post: 66 breve på Sundhed og Omsorgs postlister kan ikke passe

Politikerne i Aarhus Kommunes udvalg for Sundhed og Omsorg kommer til at forholde sig til, at afdelingen lægger færre dokumenter på de åbne postlister.

Udvalgsformand Lone Hindø (S) vil nemlig sætte Sundhed og Omsorgs håndtering af de åbne lister over breve til og fra afdelingen på udvalgets dagsorden.

Reaktionen kommer efter, at JP Aarhus tirsdag kunne fortælle, at Sundhed og Omsorg med 66 dokumenter om måneden i gennemsnit i januar-oktober 2017 var den af kommunens seks magistratsafdelinger, der lagde færrest dokumenter på postlisterne.

»Jeg sætter det på dagsordenen og vil bede om en vurdering af, hvordan kan man gøre det bedre. Det er jo meget overraskende tal. Der må være flere ting, der kan komme på,« siger Lone Hindø, der vil opfordre rådmanden til at sikre, at hun fremover er omhyggelig med at lægge henvendelser til afdelingen på postlisterne.

Åbenhed: Aarhus Kommune er blevet lettere at kigge over skulderen Flere dokumenter figurerer på kommunens postliste, men de er stadig færre end ambitionen lød på.

Jette Skive udtalte til JP Aarhus, at det var tid til at spørge, om det er besværet værd at lægge ting på postlisterne. Hun argumenterede med, at det ikke bliver gjort I København, og at der på nær nogle få medier, heller ikke er den store efterspørgsel i Aarhus.

Postlister På postlisterne på Aarhus Kommunes hjemmeside kan interesserede se, hvilke dokumenter kommunens afdelinger har sendt og modtaget den seneste måneds tid.

Kun post mellem eksterne parter skal på postlisterne. Rent private forhold er undtaget.

Kun kommunens centrale administrative enheder er omfattet af reglerne, der således ikke gælder f.eks. skoler, dagtilbud og lokalcentre.

I januar-oktober 2017 blev der i gennemsnit lagt 3.682 dokumenter pr. måned på postlisterne. Det svarer til det månedlige gennemsnit i marts 2014-oktober 2017.

Hovedparten af dokumenterne i januar-oktober 2017 kommer fra Teknik og Miljø, der i snit lagde 2.899 dokumenter pr. måned på listerne mod Sundhed og Omsorgs 66. Børn og Unge (107), Sociale Forhold og Beskæftigelse (149), Kultur og Borgerservice (184), Borgmesterens Afdeling (277). Kilde: Aarhus Kommune

»Jeg blev simpelthen så overrasket over Jette Skives udmelding. At København ikke bruger det, er ikke noget argument. Aarhus går foran på mange områder, så hvorfor ikke også dette,« spørger Lone Hindø.

Hun kom i byrådet for første gang i 1982 og har været byrådsmedlem af flere omgange. Således har hun været politiker før, at listerne over posten til og fra Aarhus Kommune blev åbne.

»Jeg kan huske, at det gjorde en forskel, da de blev åbnet. Der kom flere ting frem, som offentligheden også kunne have en interesse i, men som borgerne ikke af sig selv havde tænkt på at kontakte medierne om,« fortæller den tidligere rådmand.

Frem for postlisterne vil Jette Skive hellere bruge »krudtet på at åbne og kommunikere de dagsordener, hvor de store beslutninger tages og samtidig sikre, at både borgere og medarbejdere altid kan komme til orde«.

Men heller ikke det argument køber Lone Hindø.

»Det er jo ikke et enten eller,« konstaterer hun.

Lone Hindø tilføjer, at Jette Skive udsender mange pressemeddelelser, hvori hun udtaler sig skriftligt.

»Det, synes jeg, er fint, men det er jo en form for filter, og jeg mener, at det er meget vigtigt, at det, der står på postlisterne, for eksempel borgerhenvendelser, kommer ufiltreret ud.«

Næste møde i sundhed- og omsorgsudvalget er den 21. februar.