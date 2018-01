Aarhus får en whistleblowerordning

Medarbejdere i Aarhus Kommune får et sted, de kan henvende sig anonymt, hvis de oplever lovbrud og der af en eller anden grund ikke er tillid til de normale kanaler som nærmeste leder eller tillidsrepræsentant, der tager sig af uregelmæssigheder.

Onsdag aften vedtog byrådet et forslag fra SF og K om at indføre en whistleblowerordning på forsøgsbasis.

»Jeg er glad for, at vi er nået hertil. Der er lagt et godt snit for, hvordan man håndterer de anonyme henvendelser. Vi ser frem til, at sager kan komme frem i lyset, når der kommer henvendelser, og at vi forhåbentlig gøre denne ordning permanent,« sagde SF's politiske leder Thomas Medom.

Forslaget blev stillet af SF allerede i 2014.

Hidtil har der ikke været flertal for en whistleblowerordning.

Men skandalesagen i Teknik og Miljø, hvor tre højtstående medarbejdere er blevet fyret efter afsløringer af bl.a. brud på udbudsregler, vennetjenester og bilagsrod, har fået flere partier til at støtte en ordningen.

Bl.a. De Konservative.

»Sagen i Teknik og Miljø viste, at uagtet et velfungerende med-system og et fungerende tillidsmandssystem, var der ikke den fornødne tillid til systemet. Medarbejdere turde ikke gå den vej. Det er kendt sag, at De Konservative var kritiske overfor ordningen til at begynde med. Men da sagerne i Teknik og Miljø rullede, blev det tydeligt, at der var en brist i systemet. Derfor må vi lægge et ekstra eksternt lag ind,« sagde Marc Perera Christensen (K), og understregede vigtigheden af, at afdelingen i Borgmesterens Afdeling, som skal håndtere henvendelser, bliver en isoleret enhed, der ikke videregiver oplysninger til andre magistratsafdelinger.

Også Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet og Venstre støttede op om forslaget. De Radikale var udtalte sig som det eneste parti kritisk om en whistleblowerordning.

»Det her er en falliterklæring og et udtryk for mistillid til medarbejderne. Vi går fra at have en tillidskultur, til en ordning, der fordrer sladder. Vi ved, der er udfordringer i Aarhus Kommune, som vi har set i f.eks. i Teknik og Miljø, men de udfordringer skal imødegås med tillid, respekt og engagement,« sagde Rabig Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice.

I indstillingen skriver SF og K, at whistleblowerordningen har været en succes i København, hvor der efter ni måneder havde været 30 sager om dårlig service, ledere, der ansætter nær familie, økonomisk spild og dårligt arbejdsmiljø.

Borgmesterens Afdeling skal nu stå for at lave et forslag om ordningen og finansieringen af den frem mod budgetforhandlingerne i september.

Ordningen skal bindes op på en ny såkaldt borgerrådgiverfunktion, som kommunen i forvejen skal oprette.