Familieansættelser i Aarhus Kommune: Advokater fandt få regelbrud

Endnu en undersøgelse om mulige regelbrud i Aarhus Kommunes skandaleramte Teknik og Miljø-forvaltning blev mandag afsluttet.

Og undersøgelsen – der er foretaget af Kammeradvokaten – får nu kommunen til at konkludere, at der ikke har været de store problemer med en praksis, hvor medarbejdere i afdelingen Center for Byens Anvendelse har haft familiemedlemmer ansat.

Advokatfirmaet, der i øjeblikket arbejder på en større gennemgang af blandt andet fyringssager i Teknik og Miljø, har i den nye rapport undersøgt, om medarbejdere har overtrådt habilitetsreglerne i forvaltningsloven ved at arbejde tæt sammen med familiemedlemmer.

Ifølge rapporten har i alt 22 medarbejdere haft familiemedlemmer ansat i forvaltningen.

Det er dog kun i to tilfælde, at Kammeradvokaten vurderer, at der har været habilitetsproblemer, og heraf i et enkelt tilfælde, at advokatfirmaet vurderer, at der kan være konkret grundlag for at give en sanktion mod en medarbejder.

En vis usikkerhed

Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker ved Center for Arbejdsmarkedsforskning, Aalborg Universitet, finder dog dele af undersøgelsen problematisk efter at have gennemgået den.

Han hæfter sig ved, at det har været vanskeligt for Kammeradvokaten at vurdere sagerne, da det i flere tilfælde ikke har været muligt at undersøge, om stillinger er blevet slået op, og da dokumentationen tilsyneladende har været mangelfuld.

»Det er selvfølgelig et problem, at kommunen ikke har kunnet dokumentere, hvordan ansættelserne er foregået, når der har været en mistanke om, at der har været habilitetsproblemer,« siger han og henviser til, at advokatfirmaet i undersøgelsen tager et forbehold for, at vurderingerne kan være »behæftede med en vis usikkerhed.«

Kammeradvokaten skriver således, at »grundlaget for undersøgelsen har været præget af, at ansættelsesprocesserne i mange tilfælde ikke har været elektronisk eller skriftligt dokumenterede«.

I et konkret tilfælde skriver Kammeradvokaten, at der »ikke tidligere (har, red.) været praksis for at gemme hverken jobopslag eller ansøgninger elektronisk, og derfor baserer disse oplysninger sig på mundtlige oplysninger fra kommunen eller vedkommende medarbejder.«

Og det er også problematisk, mener Laust Høgedahl.

»Det er utroligt svært at komme det her til livs i forhold til, om man har overholdt ansættelsesreglerne, hvis man ikke kan dokumentere, at man eksempelvis har slået stillingerne op. Det er jo en afgørende forudsætning,« siger han.

Kun få regelbrud

I et enkelt tilfælde anbefaler advokatfirmaet, at kommunen overvejer en »mildere sanktion« mod en ledende medarbejder, der »i længere perioder« har haft to familiemedlemmer ansat. På et tidspunkt overtog lederen personaleansvaret for et af familiemedlemmerne, der har arbejdet som både studentermedhjælper i et rengøringsjob og som sæsonansat.

Det er ifølge Kammeradvokaten »under alle omstændigheder i strid med habilitetsreglerne«.

»Sammenfattende kan det konstateres, at lederen i flere tilfælde har været inhabil, ligesom det er vanskeligt ved en gennemgang af sammenlignelige lønsedler at udlede, om familiemedlemmet skulle have opnået en lønmæssig fordel som følge af lederens involvering i lønfastsættelsen, idet lønsedlerne ikke er opdelt/adskilt, men samlet på en lønseddel med angivelse af specialarbejder«.

Der er dog »ikke umiddelbart noget, der tyder på en lønmæssig forskelsbehandling,« lyder det.

Tvivlen er væk

Stadsdirektør i Aarhus Kommune, Niels Højberg, er tryg ved Kammeradvokatens konklusioner, da de undersøgte medarbejdere har givet enslydende forklaringer til Kammeradvokaten. Han er glad for, at kommunen nu har fået afklaret, hvad reglerne siger om ansættelser af familiemedlemmer.

Ny rådmand arver sag om vennetjenester og lyssky aftaler Over et år efter at den første undersøgelse af flere kritisable forhold i Teknik og Miljø blev sat i gang, er sagen endnu ikke et afsluttet kapitel i Aarhus Kommunes historie. Ny teknisk rådmand lover handling, hvis flere uregelmæssigheder dukker op.

»Det er tydeligt, at der har været nogle enkelte eksempler, hvor man ikke har været helt klar over, hvad reglerne har været. Det gør selvfølgelig, at vi skal have kommunikeret de her afklarede regler. Men jeg synes ikke, at det tegner et billede af et alvorligt problem,« siger han.

Ifølge rapporten er kommunen nu begyndt at bruge et elektronisk system, så der ved fremtidige ansættelser vil være den nødvendige dokumentation.

Stadsdirektøren konkluderer, at undersøgelsen ikke danner grundlag for yderligere ændringer. Han fremhæver, at undersøgelsen viser, at der ikke er »noget, der tyder på, at det har været alvorligt misbrugt.«

»Vi må konstatere, at der over årene har været lidt usikkerhed, men jeg tror, at den sidste tvivl er væk med den her undersøgelse, og at grundlaget nu er tydeligt for alle,« siger han.