True Skov skal være national prøveklud

Hvis det står til Aarhus Kommune, skal folk med hang til rolige gåture i True Skov forvente i højere grad at dele stierne med løbere, cyklister på mountainbike i fuld fart og friluftsmennesker.

I samarbejde med Naturstyrelsen samt Lokale og Anlægsfonden vil kommunen i løbet af 2018 lave en plan, der skal gøre skoven mere attraktiv for aarhusianerne.

»Vi kan konstatere, at der ikke er mange, der benytter True Skov. Vi vil undersøge, hvordan vi får folk til også at komme til True i stedet for altid at tage i Marselisborg Skovene, så der er bedre plads til alle,« siger Stine Rytter Bengtsson, teamleder i Grøn Drift ved Center for Byens Anvendelse.

En national indsats

Til formålet har Aarhus Kommune til en start inviteret en følgegruppe bestående af bl.a. flere lokale fællesråd, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, spejdere og forskellige motionsforeninger til et møde den 7. februar.

»Vi håber på, at foreningerne vil sprede budskabet om, at vi har planer for skoven i deres bagland, og at kræfter i foreningerne vil engagere sig og være med til at udvikle skoven og drive de anlæg, vi forhåbentlig får etableret,« siger Stine Rytter Bengtsson.

Udviklingen af True Skov, som er rejst i 1994 og er en af Danmarks yngste, skal ikke blot komme aarhusianerne og borgere bosat i nærheden af skoven til gode. True Skov er udset som en prøveklud for en national indsats, der skal sikre bedre muligheder for friluftsliv i områder, der er udlagt til skovrejsning.

Derfor er Naturstyrelsen og Lokale og Anlægsfonden gået med i projektet, som der samlet set er afsat 600.000 kr. til. De tre parter vil bl.a. undersøge, hvad der skal til for at skabe interesse for at anvende True Skov til friluftsliv, og hvad skal der til, for at borgerne i Aarhus vil engagere sig i at udvikle og drive potentielle anlæg i skoven.

Ønsker alternative idéer

Når der ved udgangen af 2018 er lavet en samlet plan for True Skov, skal der søges fonde til at realisere projekterne.

»Vi er i en meget tidlig fase af projektet, hvor vi ikke vil være for konkrete, fordi vi gerne vil have folk til at tænke mere alternativt end fire sheltere og en bålplads. Men vi håber på at skabe et projekt, der har en så stor attraktionsværdi, at det kan tiltrække folk. Det kan f.eks. være et anlæg, hvor folk kan samles,« siger Stine Rytter Bengtsson, der forklarer, at Lokale og Anlægsfonden er gået med i projektet, fordi fonden ønsker at bidrage økonomisk, hvis planerne for True Skov bliver gode.