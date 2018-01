Aarhus-borgmester: »Frivillighed ligger i rygraden på danskerne«

Søndag overtager Aarhus og Midtjylland officielt titlen som europæisk frivillighovedstad 2018, og det er en begivenhed, der bliver fejret hele dagen. Titlen gives til kommuner og byer, som gør en særlig indsats for at fremme frivillighed og skabe gode vilkår for dem, der gerne vil være frivillige.

Over 60 værter, der repræsenterer frivillige foreninger og organisationer, vil være at finde i Ridehuset fra kl. 14 på søndag. De vil her invitere til snak og fællesskabssuppe og vise aarhusianerne, hvordan man kan være frivillig i byen. Derudover vil rappere fra Gellerup optræde, børnekor synge og skuespilleren Flemming Jensen være vært for arrangementet.

Den officielle åbning foregår om aftenen, hvor Aarhus Rådhus får kongeligt besøg. Kronprinsesse Mary vil deltage i den officielle åbningsceremoni, hvor også borgmester Jacob Bundsgaard (S) og regionsformand Anders Kühnau (S) er repræsenteret.

Europæisk frivillighovedstad kommer lige efter kulturhovedstadsåret, som på mange områder skabte store resultater takket være frivillighed, mener Jacob Bundsgaard.

»Frivillighed ligger i rygraden på danskerne, i lige så høj grad som kulturen er indarbejdet i os. Det handler om, at vi er vant til at hjælpe hinanden og engagere os hele tiden. Som frivillighovedstad hylder vi frivillige og vil samtidig skabe bedre samspil organisationer, foreninger, erhvervsliv og kommune imellem. Det skal være nemt, sjovt og tilgængeligt at være frivillig,« siger han.

Aarhus Jazz Orchestra står for det musikalske indslag til åbningen på rådhuset, og her vil 100 frivillige korsangere akkompagnere bigbandet til sange over temaet om samskabelse og medborgerskab.

Binder hverdagen sammen

I anledning af åbningen giver Aarhus Kommune i løbet af søndag de frivillige gratis adgang til kommunale tilbud. Ved ankomst skal man som frivillig blot oplyse, hvor man er frivillig for at komme gratis ind.

»De frivillige i Aarhus gør en kæmpe indsats for at binde hverdagen sammen for mange. Derfor skal vi fejre, synliggøre og anerkende alle de frivillige, både dem, der lægger mange timer i foreningslivet, dem, der sidder i forældrebestyrelsen, dem, der er besøgsvenner på plejehjemmet – ja, kort sagt alle frivillige, der giver noget af sig selv til fællesskabet. Jeg er stolt af, at Kultur og Borgerservice kan være med til at byde ind i frivillighovedstadsåret og gøre åbningen for alle,« udtaler Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand for Kultur og Borgerservice.

Lyseng Svømmebad, Badeanstalten Spanien, Gellerupbadet, Aarhus Svømmestadion, skøjtebanen ved musikhuset og Aarhus Skøjtehal er nogle af de steder, som frivillige gratis kan benytte på dagen.

Søsat i Sundhed og Omsorg

Aarhus overtager titlen fra den irske by Sligo, der har været frivillighovedstad i 2017. Tidligere har også London, Lissabon og Barcelona haft titlen.

JP Aarhus har tidligere beskrevet, hvordan borgere i Lissabon blev mere engagerede i f.eks. at løse velfærdsopgaver og lave kulturarrangementer som følge af, at den portugisiske hovedstad afholdte frivillighovedstadsår i 2015. Her steg antallet af registrerede frivillige med 1.124 personer eller 47 pct., og antallet af frivilligorganisationer steg med 28 pct. i 2015.

Idéen til at ansøge om europæisk frivillighovedstad 2018 blev søsat i Sundhed og Omsorg og blev senere godkendt i byrådet.

Livet er mere end kloakker og veje: »Vi er i kulturens guldalder«

»Alene i Sundhed og Omsorg er der næsten 3.000 frivillige, som gør en kæmpe forskel for dem selv og byens ældste borgere. Vi kan vise resten af Europa, hvordan vi arbejder med frivillighed. Vi ser igen og igen, hvordan frivillighed også er en hjælp til en selv i kraft af samvær og fællesskab,« udtalte ældrerådmand Jette Skive (DF) dengang om beslutningen.

I ugen op til åbningen er det muligt at deltage i forskellige arrangementer arrangeret af frivillige organisationer. Oplev f.eks. et suppemåltid på et lokalcenter, vær deltager i en fredsdebat, eller kom til åbent hus ved Offerrådgivningen.