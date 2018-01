Meget står allerede færdigopført i Aarhus Ø, hvor kranerne er i fuld gang med at bygge på de resterende udbudte arealer. Og nu bliver der taget hul på endnu en del af den spirende havneby.

Byrådet vedtog onsdag, at arbejdet med at lave en udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø skal sættes i gang.

Udviklingsplanen kommer til at omfatte den del af Aarhus Ø, der strækker sig fra Nørreport langs Bernhardt Jensens Boulevard til Nikoline Kochs Plads samt området på Pier 2, øst for Bestseller-bygningen.

Desuden fik Teknik og Miljø bemyndigelse til at udbyde et byggefelt og en køberet til et areal på Sverigesgade ved Nørreport, hvor der er mulighed for et højhus på op til 12-14 . Stedet har en arkitektonisk og bymæssig beliggenhed, som er oplagt til at markere med en ny "port", som forvaltningen udtrykker det i indstilingen.

Netop dette byggefelt har skabt stor debat. Det vakte kritik i slutningen af september, da det kom frem, at Aarhus Kommune og Nordea har haft en dialog om grunden i halvandet år. Daværende teknikrådmand Kristian Würtz (S) forklarede, at kommunen blot har haft en »markedsdialog«, og at intet er aftalt endnu.

Aarhus Ø-boerne vil stoppe Nordea-byggeri

Også på onsdagens byrådsmøde blev Nordea-problematikken rejst. Eva Mejnertz Borchorst (R) og Keld Hvalsø (EL) efterlyste svar på, om et muligt Nordea-byggeri indgik i den samlede beslutning om udviklingsplanen og byggefelterne.

Det fik den nye tekniske rådmand Bünyamin Simsek (V) til at appellere til, at der ikke blev nævnt firmanavne, da der blot er tale om en virksomheder, der lejer sig ind i byggeriet.

»Det er vigtigt, at vi ikke definerer det her til at være Nordea-byggeriet. Nordea er blot en lejer, som har indgået en aftale med en arealudvikler, der vil bygge og såfremt det kommer op at så, vil de godt lave en kontrakt. Det er formalia. Lad os lade være med at sætte firma-navne på i en sag,« sagde han.

Det ville Keld Hvalsø ikke høre tale om. Han argumenterede med, at det er sådan, at det bliver omtalt i offentligheden.

Eva Mejnertz Borchorst supplerede:

»Når jeg vælger at omtale byggeriet, som jeg gør, er det selvfølgelig for at sikre transparens i forhold til borgerne. Mange kender det her byggeri gennem det, de har læst i avisen,« sagde hun og tilføjede, at det handlede om at respektere borgerne med en henvisning til, at fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer er meget kritiske over for processen omkring Nordea-planen.

Marc Perera Christensen (K) formanede, at byrådsmedlemmer skal balancere mellem at repræsentere borgerne og samtidig være dem, der samler trådene på alle fakta

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) skar til sidst igennem i den livlige debat.

»For mig at se er det ikke anderledes end, at man kan påbegynde en proces og se om det kan lade sig gøre. Og kan det det skal det under alle omstændigheder tilbage i byrådet, og der har man en mulighed for at være imod igen, hvis det er tilfældet,« konstaterede han.

Arbejdet med udviklingsplanen går i gang torsdag aften. Her holder Aarhus Kommune et informationsmøde Centralværkstedet kl. 17-19 om den kommende proces frem mod en udviklingsplan.

Udviklingsplanen forventes at være klar til sommer.