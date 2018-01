Nu bliver tislugtende sted forvandlet: Ny trappe skal forbinde åen med gågaden

Farvel til en gammel afblændet stentrappe og goddag til en ny arkitektonisk smuk trappe, der forbinder gågaden og Åboulevarden.

Det står klart efter, at byrådet onsdag besluttede at sælge arealet under Skt. Clemens Bro. Her gemmer der sig i dag en afblændet stentrappe og to små teknikrum.

Stedet har hidtil været mørkt og utrygt at bevæge sig igennem. Lige som det har været svært at holde rent, fordi der ofte samles affald.

Med byrådets beslutning skal området ifølge Teknik og Miljøs oplæg nu forvandles til et spændende og imødekommende sted for byens borgere og gæster ved at etablere en bar, restaurant eller butik, som passer ind i miljøet langs Åboulevarden. Forbindelsen mellem Åboulevarden og Skt. Clemens Bro sikres ved, at køberen af rum og stentrappe forpligter sig til at etablere en ny trappe, der forbinder disse områder.

Det er skummelt, uhumsk, og det lugter af tis. Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF)

Flere politikere så frem til at få en flottere forbindelse.

»Det trænger til et løft. Det er ikke en skønhedsåbenbaring at gå ved den del af åen. Så go for it,« lød det fra Ango Winther (S).

Venstre kunne ikke støtte forslaget.

»Den korte historie er, at vi mener, at trappen skæmmer i forhold til kigget under broen i forhold til hele arkitekturen,« sagde Gert Bjerregaard (V).

Det synspunkt havde Jan Ravn Christensen (SF) stor respekt for, men hans partier støtter alligevel forslaget.

»Jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt, som området er i dag: Det er skummelt, uhumsk, og det lugter af tis,« sagde han og tilføjede, at det vigtigt at have en by, hvor folk kan bevæge sig frem og tilbage.

Ældrerådmand Jette Skive (DF) betonede, at hun længe havde savnet en trappe og støttede salget af trappen. Det skete dog med en løftet pegefinger, efter at hun tidligere på onsdagen havde været forbi stedet.

»Det så ud som om, at byggeriet er begyndt. Det undrer mig meget. Et eller andet er man i gang med, og jeg synes, at det er meget upassende,« sagde Jette Skive (DF), som efterlyste et svar på, om byggeriet allerede var begyndt eller ikke var begyndt.

Også Marc Perera Christenden (K) og teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) havde en oplevelse af, at projektet allerede var gået i gang. Rådmanden lovede at dykke ned i sagen og lave et notat.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) supplerede:

»Der kommer et notat og en stor reprimande, hvis man har tyvstartet arbejdet.«

Stentrappe ved åen skal sælges

Projektet kan ifølge Teknik og Miljø gennemføres uden omkostninger for Aarhus Kommune. Der er fremsat et tilbud på at løse entrepriseopgaven for 5.800.000 kr. samt et tilbud på byggeretterne på 6.050.000 kr. Salget indbringer således kommunen 250.000 kr., men medfører også tilsvarende udgifter i forbindelse med salget.

En af årsagerne til, at en istandsættelse af trappen og området er blevet mere påtrængende, er ifølge indstillingen, at fodgængerstrømmen på Åboulevarden i retningen ind mod byen er steget efter åbningen af Dokk1.

I forbindelse med renoveringen af Rømerhus har den eksisterende trappe ved Skt. Clemens Bro desuden været lukket for at give plads til en byggekran. Stentrappen skal dog erstattes af en ny trappe, som kan danne en mere åben og indbydende forbindelse mellem Åboulevarden og Skt. Clemens Bro.

Forslaget har været forelagt Lokalt Kulturmiljøråd, som anbefaler at bevare den eksisterende trappe.

»Rådet finder den nye trappeadgang arkitektonisk ulogisk og (…) løsrevet i forhold til strøg og å-forløb. (...) Alle broerne over den bynære del af å-forløbet spænder frit uden trapper eller reposer som en del af det frie spænd. Dette træk bevirker, at man visuelt kan følge åens forløb i lange stræk. Den foreslåede nedgang midt på Skt. Clemens Bro forringer denne oplevelse og slører den visuelle oplevelse af åens forløb omkring Skt. Clemens Bro,« fremgår det af en udtalelse fra kulturmiljørådet.