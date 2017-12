Simsek: Vi kan løse byens trafikproblemer uden skinner

Efter fire år som rådmand for Børn og Unge vender Bünyamin Simsek fra nytår tilbage som rådmand for Teknik og Miljø, som han også var i 2012-2013, da partifællen Laura Hay trådte ud af politik.

Det bliver ikke i min fireårige periode, at letbanens etape 2 kommer til at køre. Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø fra den 1. januar 2018 Det bliver ikke i min fireårige periode, at letbanens etape 2 kommer til at køre.

Men ved konstitueringen måtte Bünyamin Simsek og Venstre bruge et par ekstra dage på at overveje den rådmandspost.

Forklaringen er ifølge Bünyamin Simsek, at oprydningen efter Teknik og Miljø-skandalen vil kræve en større omorganisering, og den organisatoriske opgave skal ikke blive en politisk slagmark.

Derfor sikrede Venstre sig en forhåndsaftale med borgmester Jacob Bundsgaard og Socialdemokratiet, så der på tværs af partiskel vil være opbakning til reorganiseringen.

»Vi får brug for en reorganisering af Teknik og Miljø, så vi kan genrejse tilliden til organisationen. Det vil bl.a. kræve en række stærke stabsfunktioner, som kan føre kontrol og sikre, at vi ikke igen får selvstændige kongedømmer, hvor chefer kan agere uden for kontrol. Til den opgave har jeg sikret mig opbakning fra Jacob Bundsgaard, så han og Socialdemokratiet vil indgå i en dialog om reorganiseringen, så vi har et flertal for den vigtige opgave,« siger Bünyamin Simsek.

Han understreger, at de undersøgelser, som er sat i gang i forbindelse med Teknik og Miljø-skandalen, vil fortsætte uændret og munde ud i rapporter og anbefalinger, som han vil handle på som rådmand.

»Du kan sige, at vi har lavet en aftale om alt det upolitiske, mens der nok fortsat vil være uenighed om en hel masse rent politisk,« siger V-rådmanden.

Politisk skydetelt

Teknik og miljø-området har groft sagt været et politisk skydetelt i den seneste periode med S-rådmand Kristian Würtz ved roret og Venstre som skarp kritiker på områder som trafik og byudvikling, der ofte deler vandene mellem rød og blå blok.

Et eksempel er letbanen, hvor Venstre netop har taget forbehold i spørgsmålet om etape 2.

»Jeg mener ikke, at vi skal gå videre med etape 2, før vi har set konsekvenserne af første etape. Hvor mange vil bruge letbanen, hvad betyder den for vores kollektive trafiks økonomi, og skal vi fjerne flere busser for at få økonomien til at hænge sammen,« siger den kommende Teknik og Miljø-rådmand og fortsætter:

»Og så er jeg imod skinnerne. For 10 år siden var det løsningen, men det er det ikke længere. Alene det forhold, at vi skal bruge op mod 1 mia. kr. på at fjerne vandrør langs etapen, er et godt argument imod, at vi bygger mere letbane på skinner. I stedet skal vi se på mulighederne for at bruge moderne busser som f.eks. BRT-busserne i Hamborg. Jeg mener, at vi bør kunne løse vores trafikale udfordringer i en by med 340.000 indbyggere uden skinner,« siger rådmanden.

Men du kan blive tvunget til at gennemføre etape 2, hvis der er flertal for det i byrådet?

»Jamen, det kommer ikke til at ske, for pengene er der jo ikke. Jeg vil ikke lægge sagen i en syltekrukke, men jeg vil gøre alt for at oplyse om de økonomiske konsekvenser, og hvis man så alligevel vælger at bruge 2 mia. kr. på den etape, må flertallet tage ansvar for konsekvenserne,« siger rådmanden og giver eksempler på, hvor der mangler penge:

»Lige nu salter vi ikke i udkanten af Aarhus i frostvejr, vi kan ikke vedligeholde vores parker, og vi må slukke for belysningen i nogle områder for at spare, fordi vi mangler penge på de basale områder,« siger han med en kontant tilføjelse:

»Det bliver ikke i min fireårige periode, at letbanens etape 2 kommer til at køre.«

På det øvrige trafikområde er Bünyamin Simseks ambition at få mindsket bil-køerne ved bl.a. at skabe et bedre flow på ”hovedpulsårerne”, altså ringgaden og ringvejen med færre lyskryds og flere grønne bølger. Det skal medvirke til, at flere bilister vælger at køre uden om midtbyen.

Nye cykelstier

Han anerkender ikke et valg mellem bilister, cyklister og kollektiv trafik, men ser på trafikken som en helhed, og cyklisterne vil også blive tilgodeset af den nye V-rådmand:

»Det er fint nok med supercykelstier, hvor man opgraderer de eksisterende cykelstier, men vi har også brug for nye cykelstier, og jeg vil arbejde for, at der bliver cykelsti fra Solbjerg til Tranbjerg og fra Borum til Viborgvej,« siger han.

Blå bog Bünyamin Simsek 47 år.

Fik som Venstres borgmesterkandidat 5.742 personlige stemmer ved valget.

Han kom til Aarhus fra Tyrkiet som to-årig og er vokset op i Gellerup.

Han har repræsenteret Venstre i byrådet siden 2002 og var rådmand for Teknik og Miljø 2012-2013, inden han ved valget i 2013 blev rådmand for Børn og Unge.

Han er uddannet bygningskonstruktør og har været kabinechef hos Sterling og kontorchef ved Jobcenter Aarhus centrum. Han har været gift med tidligere folketingsmedlem for Venstre Fatma Øktem, som han blev skilt fra i 2015, og han har en voksen søn fra et tidligere ægteskab.

Er jobbet som teknikrådmand ligesom at være transportminister – at man kun kan blive upopulær?

»Det mener jeg ikke, og det mener jeg heller ikke, jeg var i min tidligere periode. Der vil selvfølgelig være ønsker, som ikke kan opfyldes, men det handler meget om at lytte og forsøge at finde de praktiske løsninger, der kan fungere for flest mulige,« siger han.

Et eksempel er p-pladserne i midtbyen.

»Beboerparkering giver jo ikke flere p-pladser, så jeg vil tage rundt i byen og finde steder, hvor der kan etableres flere p-pladser f.eks. ved at ændre parallelparkering til skråparkering. Jeg kan naturligvis ikke sikre en p-plads til alle bilister, men der er forskel på, om det skal være meget, meget svært at finde en p-plads eller blot svært,« siger rådmanden.

Når det gælder byudvikling, er den nye rådmand ikke imod højhuse og fortætning af midtbyen, men han mener, at der også skal udbygges udenfor centrum af Aarhus.

»Det er vigtigt, at vi også kigger på, hvor der bliver ledig skolekapacitet og gør plads til flere boliger i de områder, så vi ikke kun ser på midtbyen. Det vil være mit generelle fokus, at de borgere, der bor uden for ringgaden, også får en rådmand, der interesserer sig for dem,« siger han.

Kommunalvalget i november endte med, at borgmesteren og de fem rådmænd får fire år mere – dog med et par interne rokader på rådmandsposterne. I en artikelserie henover nytåret spørger JP Aarhus de seks politikere, hvilke visioner og ambitioner de har for den valgperiode, der begynder den 1. januar 2018.