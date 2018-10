Lang kamp endte med fiasko for borgerne: Stor frustration, da byrådet gav tilladelse til rækkehuse

En stor gruppe grundejere har kæmpet bravt imod en ændring af lokalplanen for Hou Strandpark, der ikke giver tilladelse til opførelse af rækkehuse. Men de har tabt kampen. Forleden vedtog et flertal i byrådet i Odder, at lokalplanen ændres, så den tillader opførelse af rækkehuse.

Der har været afholdt høring omkring lokalplanen, og ud af i alt 29 høringssvar var de 26 imod tilladelsen til at opføre rækkehuse. Argumentationen har lydt, at det strider mod det grundlag, de i sin tid købte huse i området på, at det vil ændre områdets karakter, at rækkehuse kan medføre en værdiforringelse, samt at ændringen alene er udtryk for at imødekomme en enkelt mands ønske om økonomisk vinding.

Det er svært at være borgmester og leder af byrådsmødet, når der bliver klappet og hujet, som om I var til fodbold i Parken. Uffe Jensen (V), borgmester Det er svært at være borgmester og leder af byrådsmødet, når der bliver klappet og hujet, som om I var til fodbold i Parken.

Lone Jakobi (S) stemte for en ændring af lokalplanen og forklarede, at den socialdemokratiske gruppe mener, at det er værdifuldt med blandede boligområder og forskellige boligtyper, som giver mulighed for, at flere generationer og mennesker i forskellige livssituationer kan bo i samme område.

Sandheden skal frem

Men det var ikke en let afgørelse. Til byrådsmødet var en større skare af grundejerne mødt op, og de havde svært ved at holde sig i ro. Så svært, at den tidligere politibetjent, borgmester Uffe Jensen (V), måtte afbryde byrådsmødet og tale med store ord.

»Det er svært at være borgmester og leder af byrådsmødet, når der bliver klappet og hujet, som om I var til fodbold i Parken,« lød det fra Uffe Jensen, der dog ikke lykkedes at stoppe tilhørerne med det samme.

»Sandheden skal frem,« lød det fra tilhørerrækkerne, hvor de fremmødte mente, at ikke alle byrådsmedlemmer havde forstået enkeltdele i sagen korrekt.

John Rosenhøj (DF) har været imod forslaget fra begyndelsen og forstod godt borgerne.

»Det har været en træks og kedelig sag, der hverken klæder demokratiet, borgerne eller os som politikere..«

Kampen om en lokalplan: Der kan ikke gives dispensation til et 9 kvm udhus, men rækkehuse i stedet for villaer er ikke et problem Grundejerne i Hou Strandpark undrer sig over, at Odder Kommune overhovedet overvejer at tillade rækkehusbyggeri i kommunens svar på Skåde Bakker.

Selvom sagen nu er afsluttet politisk, har beboerne i Hou besluttet at hyre en advokat for at undersøge, om der er begået procedurefejl og i så fald anlægge en klagesag imod Odder Kommune.

Grundejerne er troligt mødt op til byrådets spørgetid og udvalgsformændenes træffetid, hvor de har argumenteret for sagen. Og deres indsigelser har vakt genlyd i byrådssalen, hvor Konservative, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti stemte imod forslaget, som blev vedtaget med et flertal på 12 imod 7.