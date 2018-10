Far og seks børn stod til udvisning: Nu er somalisk familie gået under jorden

I de seneste uger har en somalisk families skæbne givet anledning til økonomisk indsamling, debat og støttemarch i Odder, hvor familien har boet de seneste tre år.

Syv ud af ni medlemmer af familien, faren og seks børn i alderen 2-12 år, fik i sidste måned besked om, at de skulle sendes hjem til Somalia, da man har vurderet, at det er sikkert for dem at vende tilbage.

Og mandag skulle familiemedlemmerne efter planen have været udvist, men det skete ikke, da familien er gået under jorden, skriver Århus Stiftstidende.

»Håbber dE voksne lader dig og Din familie Blive i Odder«: Venner, forældre og bekendte i støttemarch for hjemsendt somalisk familie

Faderen takker i en Facebook-gruppe, der tilhører Venligboerne Odder, gruppens medlemmer og lokalområdet for den støtte og opbakning, som familien har fået.

Han oplyser samtidig, at familien er rejst til et sted, hvor de kan skabe de trygge rammer, som de ifølge faderen ikke kan få, hvis de bliver sendt tilbage til Somalia.

Frem til mandag var det Odder Kommune, som havde ansvaret for familien. Men da der er tale om en personsag, afviser afdelingsleder Elsebeth Berthelsen at kommentere sagen over for Århus Stiftstidende.

Debat: Uforståelig og kynisk udvisning af børn

Ifølge mediet modtager familien ikke længere økonomisk støtte og har kun i omegnen af 10.000 kroner, som stammer fra en indsamling, til rådighed.

Mens det er blevet besluttet, at faderen og seks af de i alt syv børn skal udvises, er moderens og det sidste barns ankesag om ophold endnu ikke afsluttet.