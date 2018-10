Grundejere hyrer advokat til at føre sag mod kommune

Et flertal af grundejerne i Hou Strandpark føler sig nødsaget til at hyre advokatbistand i en sag om opførelse af rækkehuse.





På tirsdagens byrådsmøde i Odder ventes politikerne at stemme ja til en ændring af lokalplanen, som giver lov til at opføre rækkehuse i området, der ellers kun er udlagt til fritliggende huse. Som JP Aarhus før har beskrevet, har beboerne i Hou Strandpark længe forsøgt at påvirke afgørelsen mod et nej, fordi de mener, det er i direkte modstrid med det grundlag, de købte på i sin tid og vil forringe deres grundes værdi. Indtil videre har de ikke haft synderligt held. Nu tager de nye midler i brug.

På en ekstraordinær generalforsamling fredag aften stemte 24 ud af 41 grundejere ja til at hyre en advokat, som kan hjælpe med en klagesag imod Odder Kommune. Formodningen er, at der er sket procedurefejl.

Hou Strandpark Ligger syd for Odder ved Spøttrup.

En lokalplanændring skal give mulighed for, at der enten kan etableres tæt lav boligbebyggelse i form af rækkehuse og/eller dobbelthuse eller åben lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse på egen grund.



»Vi er flere beboere, som er nødt til at finde ud af, hvad vi kan gøre. Vi anfægter ikke Odder Kommunes ret til at ændre i en lokalplan, men ifølge planloven skal der være tungtvejende grunde,« siger Grundejerforeningsformand Tina Grønkjær-Pedersen og lægger op til, at de påklager beslutningen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Ifølge Tina Grønkjær-Pedersen stemte 24 stemte for, mens 17 stemte imod.

I første omgang har flertallet besluttet at bruge 30.000 kr. fra foreningens kasse.

»Mange var også klar til at smide private midler i kassen,« fortæller Tina Grønkjær-Pedersen, der mener, at det kan blive aktuelt, hvis advokaten mener, der er noget at komme efter.