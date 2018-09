Odder optager lån for at investere

Konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF står udenfor den budgetaftale, som blev indgået søndag aften i Odder. Dermed tegner et smalt forlig mellem Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre næste års budget.

I aftalen står, at kommunen optager lån på i alt 25 mio. kr. for at afvikle på den langsigtede gæld og samtidig investere i hhv. klimatiltag og en række anlæg, som der ellers ikke ville være råd til.

Men det er ikke fornuftigt, lyder det. K og DF har derfor udarbejdet et alternativt budget til behandling ved det kommende byrådsmøde, hvor der er 2. behandling af budgetaftalen.



De to partier har ikke nogen forventning om, at det ændrer noget. Budgettet er alene et signal om, at de også har et seriøst bud på en anden måde at styre økonomien på.

»Vi kan godt investere 20 mio. kr. uden at optage låne, det er et spørgsmål om, hvad man som politiker vil prioritere,« siger Niels Rosenberg (K).