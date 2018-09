Cold hawaii ved Odder? Livet ved kysten får millionstort boost

I Odder Roklub er de rigtig glade.

Foreningen har lige fået 263.000 kr. til at købe fire nye robåde for. Pengene har de fået af Nordea-fonden, der har afsat en pulje på i alt 50 mio. kr. til at støtte aktiviteter langs de danske kyster. Puljen uddeles af to omgange - nu og til november. I første omgang har otte midt- og østjyske initiativer langs kysten fået i alt 4 mio. kr.

Pengene fordeler sig til mange forskellige projekter. På Anholt skal 100.000 kr. f.eks. hjælpe med at kickstarte en ny højskole, mens Kyst- og Fjordcentret i Ørsted i Norddjurs får knap 1 mio. kr. til formidling af livet langs kysten.

På vej mod de 100

I Odder betyder den kvarte million kr., at roklubben kan bevæge sig ind i en ny æra. Klubben fylder 75 år i 2019 og bruger anledningen til at søsætte projektet Høj Puls og Store Bølger, som skal være med til at fremtidssikre roklubben frem mod de 100 år.

Det er roningens svar på mountainbike eller kitesurfing.

Med støtten fra Nordea-fonden kan klubben investere i nye såkaldte coastal robåde, der egner sig til sejlads i råt hav - helt oplagt for klubben i Saksild Bugt, hvor Kattegatbølgerne slår mod kysten, og roerne kun på tidspunkter med ingen eller vestenvind kan komme ud at ro. Håbet er, at klubben kan blive et østjysk coastalcenter, der tiltrækker roere fra de omkringliggende byer.



»Vi håber, det kan blive Østjyllands cold Hawaii,« siger Anette Lahn Hansen, der er formand for sponsorudvalget i Odder Roklub.

Kysten er klar-projekter i Østjylland Nordea-fonden uddeler 50 mio. kroner ad to omgange. I alt otte midt- og østjyske initiativer får støtte i første omgang. I Østjylland fordeler projekterne sig således: Kyst- og Fjordcentret i Ørsted: 997.625 kr. til et projekt, som sikrer bedre adgang til vandet. Anholt: 150.000 kr. til at iværksætte et nyt højskoleprojekt. Odder roklub: 263.060 kr. til ny type både. Egå rosport: 250.000 kr. til en ny båd. Museum Østjylland, Randers: 454.300 kr. til at formidle kystens lokalhistorie til børn på en ny måde.



Coastal roning er en relativt ny aktivitetsgren, der vinder frem år for år i de danske roklubber. Det har i flere år været et stort ønske i Saksild at udvide med den roform, fordi den henvender sig til en noget yngre målgruppe.

»Det er roningens svar på mountainbike eller kitesurfing,« siger hun og forklarer, at coastal roning også er noget mere fleksibelt end megen ”almindelig” roning, fordi bådene kan ros alene, og man således ikke er afhængig af at aftale at skulle på vandet med andre.