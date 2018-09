Efter oversvømmelser i østjysk by: Tiltag på vej - men borgerne må væbne sig med tålmodighed

Efter flere oversvømmelser i Odder Kommune, senest den 14. august, hvor både Odder Museum og adskillige huse i Odder og opland stod under vand, kommer Odder Kommune nu med en klimasikringsplan, der skal forhindre lignende hændelser i fremtiden.

»Vi havde et velbesøgt dialogmøde med masser af gode forslag, og nu har vi en plan, der skal sikre, at vi får gjort de helt rigtige tiltag. Ting tager tid, men vi er klar til at gå i gang med de helt lavpraktiske ting som at oprense åen,« siger formanden for Odder Kommunes miljø-, teknik- og klimaudvalg, Ole Lyngby Pedersen (V).

Til dialogmødet i Odder var omkring 80 borgere mødt op. Mange af dem kom med konkrete forslag til kommunen, og et af de forsalg er nu sat i værk. Foto: Mathilde Bech

Til et dialogmøde i Odder den 12. september udtrykte flere borgere frustration over kommunens manglende handling på området. Ole Lyngby Pedersen vil da heller ikke love, at der sker noget inden for det næste halve år.



Odder Kommunes nye sikringsplan: Tilbageholde vand oven for Odder by Fokus på: Odder å omkring Mejerivej og Østergade Mølleparken/Odder Museum Stampmøllebæk Dialog omkring forbedring af kloakeringen i området ved Østergade. Nyt system til varsling så beboerne, der kan blive udsat for oversvømmelse, får en advarsel eksempelvis med sms, hvis vandstanden er høj i åen.

»Jeg håber virkelig ikke på flere oversvømmelser inden for den nærmeste tid, men vi er nødt til at undersøge, hvilke konsekvenser de nye tiltag kan have på andre borgere. Det nytter ikke noget at flytte et problem til et andet sted,« siger han.

Odder Kommune arbejder med flere projekter. Blandt andet er den ved at undersøge, hvorvidt man kan tilbageholde vand oven for Odder by, ligesom et nyt varslingssystem, der vil sende en sms til borgerne ved forhøjet vandstand, er i støbeskeen.

»Men vi skal gøre det helt rigtige. Vi skal ikke bare gøre noget for at gøre det,« forklarer han.

Ingen sikring for borgerne

En af følgevirkningerne fra den massive oversvømmelse den 14. august har været affald og træer, der har blokeret for vandtilstrømningen i åerne. Derfor er en oprydning af åen flere steder i Odder Kommune et af de forslag fra borgermødet, som kommunen nu er klar til at iværksætte.

»Det er af sådan meget lavpraktisk karakter, men det er et af de tiltag, vi kan iværksætte her og nu,« siger Ole Lyngby Pedersen.

Til spørgsmålet om, hvorvidt Odder Kommune har været for langsomme til at iværksætte tiltag mod oversvømmelserne, svarer han:

»Jeg vil ikke kritisere mine forgængere i kommunen, men man kan aldrig sikre sig mod ekstreme hændelser. Så jeg kan ikke love, at det her aldrig vil ske igen.«