Flere busruter lukkes på grund af letbanen

Letbanens nylige åbning til og fra Odder får nu konsekvenser for flere af de busruter, der ellers har kørt på strækningen.

Midttrafik har meddelt, at busruterne 80 og 82 lukkes helt, mens rute 81 bliver ændret. Lukningen skyldes, at mange kunder allerede har sagt farvel til busruterne for at køre med letbanen.

For at undgå overfyldte letbanetog kommer rute 81 fra den 3. september til at køre med to morgenafgange fra Mårslet mod enten Jens Juuls Vej eller banegården i Aarhus. Det er en kraftig nedskæring for ruten, der ellers dagligt har haft afgange hver halve eller hele time mod Aarhus.