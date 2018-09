Der var fuld koncentration hos Rune Lund Sørensen fra Restaurant Hærværk i Aarhus, da han søndag deltog i konkurrencen om at blive Årets Økokok.

Konkurrencen foregik på Brandbygegaard ved Odder i forbindelse med det landsdækkende Økologisk Høstmarked, der foregik på 85 gårde landet over. Vinderen af konkurrencen, hvor kokkene selv skulle i marken for at grave råvarerne op, blev Restaurant Hærværk. I alt 75.000 danskere deltog i weekendens Økologisk Høstmarked.

JP Aarhus