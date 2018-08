Den magiske million: Naturskønt område bliver kommunens dyreste grund til salg

Sammenlignet med Aarhus og Skanderborg er der ikke noget at råbe hurra for, hvad angår grundpriserne i Odder. Men for Odder Kommune er det stort, at der nu kan udbydes nybyggergrunde til salg for 1,075 mio. kr.

Grundene ligger i det netop etablerede nybyggerområde Bendixminde og bliver de dyreste nybyggergrunde til salg i kommunen på denne side af finanskrisen. Lørdag 25. august åbnes der for salget af Bendixminde-grundene, som varierer i størrelse fra 711 kvm. til 1.125 kvm. Det er tre store grunde på 1.125, som er vurderet til at skulle koste over en million, men priserne strækker sig ned til 650.000 kr.

Grundpriserne på nye grunde er gradvist steget siden finanskrisen, efterhånden som byen er blevet mere og mere attraktiv at bosætte sig i.

»Der er god efterspørgsel efter grunde i Odder. Her er kort afstand til Aarhus, og inden længe kører letbanen. Det er primært aarhusianere, vi sælger til,« siger ejendomsmægler hos Nybolig Jan Pedersen.

Dengang det gik godt før finanskrisen, havde vi også grundpriser på 1 mio., men så gik alt i stå. Uffe Jensen, borgmester Odder

Det er da også tilflyttende børnefamilier, alternativt lokale, der skal prøve noget nyt, som han regner med at sælge de dyreste grunde til.

»De ligger på en sydvendt skråning med en fantastisk udsigt og udnyttelse af solen hele dagen.«

Mangel på grunde

Grundpriserne på nybyggergrunde bestemmes af byrådet, men det er lokale ejendomsmæglere, der har givet oplægget, som politikerne godkendte på byrådsmødet den 25. juni. For borgmester Uffe Jensen er det positivt at få de dyre grunde til salg, fordi det vidner om en interesse for Odder.

»Dengang det gik godt før finanskrisen, havde vi også grundpriser på en million, men så gik alt i stå. De seneste fire år har vi oplevet en pæn befolkningstilvækst,« siger han og fortæller, at kommunen ikke har kunnet levet op til efterspørgslen og har haft mangel på både private og kommunale ledige byggegrunde.

»Nu kan vi så igen levere, men politisk skal vi være gode til at være et skridt foran,« siger han.



I øjeblikket er arbejdet med en ny udstykning i Ørting i gang, ligesom der er udstykningsaktivitet i både Saksild og Hou. Og der er næsten udsolgt i den private Odder-udstykning Præstelunden. Flere har angiveligt skrevet sig op til grundene i Bendixminde.

Borgmesteren er dog ikke i tvivl om, at kommunen altid vil være et niveau under Aarhus prismæssigt.

»Det er en af de ting, vi markedsfører os omkring. Du får hurtigt en million mere at bygge for ved at flytte til Odder.«

Når grundene på Bendixminde sættes til salg 25. august, markeres det med et større arrangement med rundvisning, oplæg ved borgmesteren og børneaktiviteter.