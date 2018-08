Odder Bibliotek byder på begivenhedsrigt efterår: kendt TV 2-korrespondent, forfattere og zombier

Der er både muligheder for at møde kendisser, blive klogere på kodning, røre lattermusklerne og komme ud i naturen, når Odder Bibliotek tager hul på efteråret med et alsidigt program.

Efteråret på Odder Bibliotek Udvalgte arrangementer 27. september – Poesivandring med med tre digtere tre forskellige steder i byen 3. oktober – Foredrag med forfatteren Thomas Korsgaard 8. oktober, 29. oktober og 19. november – Kreative værksteder for børn og voksne 27. oktober – Bustur til Bogforum 7. november – Foredrag med forfatteren Sara Blædel 3. december – Syng julen ind med Mandagskoret

I en pressemeddelelse oplyser biblioteket, at det er klart med sit program, der som et af højdepunkterne byder på foredrag med TV 2’s USA-korrespondent, Jesper Steinmetz, der i syv år har rapporteret fra det store land og har dækket historier fra 48 stater, bl.a. raceuroligheder i Ferguson og Baltimore, naturkatastrofer, politiske dramaer og masseskyderier.

Foredraget med Jesper Steinmetz foregår den 13. november på Odder Gymnasium, og billetterne koster 125 kr.



Odder i 1970’erne



Af andre foredrag byder biblioteket bl.a. på en humoristisk fortælling af journalisten Søren Anker Madsen, der har skrevet et bidrag til antologien ”Min barndom i 70’erne” om, hvordan det var at vokse op i Odder i 1970’erne. Det foregår den 26. november.

Den 3. november er det børnenes tur til at blive klogere, når forfatterne Nicole Boyle Rødtnes og Bjarke Schjødt Larsen giver dem den ultimative guide til at bekæmpe zombier og overleve et zombieangreb.

29. september rejser naturnørden Carsten Bundgaard Lambek en tipi uden for biblioteket, hvor han vil vise sit outdoorgrej frem, lave mad over bål og fortælle om glæden ved at bruge naturen.

Se hele programmet på Odder Biblioteks hjemmeside.