Massive oversvømmelser i Odder: »Jeg har boet her siden 1988, og jeg mindes ikke noget tilsvarende«

Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og frivillige brandmænd kom på arbejde, da himlen åbnede sig over Odder tirsdag morgen.

Meget af midtbyen langs åen stod under vand, fordi det ikke kunne ledes hurtigt nok væk, så kældre, Odders gamle museumsbygninger og Handelsfagskolen kæmpede sammen med brandvæsnets pumper imod vandmasserne.

Første alarm indløb kl. 8.30, og kort efter kl. 12 var beredskabet ved at pakke sammen.

»Det var en kort, men intens indsats,« siger indsatsleder Lasse Clemensen.

Pas på

Borgmester Uffe Jensen kørte tirsdag formiddag rundt i byen for selv at besigtige situationen.

»Jeg har boet her siden 1988, og jeg mindes ikke noget tilsvarende.«

Fra Østjyllands Brandvæsen advarer man nu om, at vandet sandsynligvis er iblandet kloakvand, og at man derfor skal tage sine forholdsregler under oprydning fra eventuelle oversvømmelser.



Indsatsleder Lasse Clemensen opfordrer til at undgå kontakt med vandet og at læse gode råd på Odder Kommunes hjemmeside.

Museum løb stærkt

Odder Museum ligger lavt i et lille kulturmiljø lige ved åen, så det er ikke første gang, frygten for oversvømmelse melder sig. Men tirsdag gik det værre end før, da museets gamle bindingsværkshus blev oversvømmet.

»Vi har haft vand op til gulvet før, men denne gang stod der 20 cm. vand udenfor og 7-10 cm. indendørs,« fortæller museumsinspektør Klaus Markmann Jensen.

Vandet stod højt tirsdag i Odder. Privatfoto: Bent Juul

Medarbejderne kunne se, hvordan vandet nærmede sig uden for det gamle stuehus, der bruges til arkivbibliotek og udstilling. Derfor lykkedes det at redde alt op på borde og høje hylder, inden vandet trængte op og ind i det gamle stuehus.

På en halv time var bygningen fyldt med vand. Men lige så hurtigt det kom, forsvandt det igen. Tilbage står museet med et stort, beskidt rod. Klaus Markmann Jensen havde tirsdag formiddag ikke et overblik over skaderne, men i samarbejde med Moesgaard Museum fik han rekvireret en affugter, så hele bygningen kan blive tørret op.

»Jeg tør ikke sige noget om skader, men jeg ved nok om gamle bygninger til at sige, at de ikke har godt af vand. Hele fodremmen og dele af bindingsværket stod jo under vand,« siger han og fortæller, at de i samarbejde med Odder Kommune er i gang med et klimaprojekt, som skal forhindre den slags oversvømmelser i fremtiden.