Letbanen tror på drift til Odder i august

Siden 16. juli har Aarhus Letbane gennemført testkørsler på strækningen fra Odder til Aarhus H og herfra til Lisbjerg. Udover at udføre en række tests, skal prøvekørslerne også bidrage med erfaringer til letbaneførerne, der på de nye strækninger må køre med 70-80 km/t og dermed adskiller sig fra den strækning op og ned ad Randersvej, som er den eneste, der endnu er i fuld drift.

Testkørslerne går ifølge Århus Stiftstidende efter planen og Aarhus Letbane forventer at kunne åbne dørerne til de første passagerer i løbet af august.

»Vi fortsætter testkørslerne indtil, vi må køre med passagerer, og det er for tidligt at sige endnu, hvilken dato det bliver. Men vi arbejder stadig henimod, at vi åbner i løbet af sommeren,« siger Helle Sjørslev, der er kommunikationsmedarbejder hos Aarhus Letbane, til avisen.