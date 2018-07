Gammel operationsgang bliver til ”Hospitarium”

Hospitarium. Det bliver navnet på den lige nu tomme operationsgang i VitaPark i Odder.

Jeg kan kun opfordre alle i Odder Kommune til at byde ind Stine Jylov, leder af VitaPark Jeg kan kun opfordre alle i Odder Kommune til at byde ind

For seks år siden købte Odder Kommune det gamle Centralsygehus i byen og omdannede det til et centrum for sundhed, erhverv og kultur under navnet VitaPark. På nuværende tidspunkt indeholder VitaPark bl.a. en række kommunale afdelinger, wellness- og sundhedsklinikker samt Vokseværket for iværksættere. Med Hospitarium bliver stedet nu udvidet.

»Grønne vægge, pedaltrampende energi, friske råvarer fra jord til bord, givende fællesskaber og kulturel dannelse.« Sådan lyder ambitionerne for Hospitarium i en pressemeddelelse fra VitaPark. Bæredygtighed bliver nøgleordet, når der skal produceres energi og fødevarer. Men også i de sociale relationer håber VitaPark at kunne skabe et bæredygtigt miljø med plads til at hjælpe og inspirere hinanden, skriver de.

Idérige borgere

Tanken bag Hospitarium er blevet skabt i løbet af foråret, hvor 100 borgere har idéudviklet i samarbejde med Odder Kommune. Første møde fandt sted i april, og siden har der kørt idérunder. Her er der blevet foreslået, at stedet skal byde på alt fra sovseundervisning til teater. Også mentorordninger, fællesspisning og urtehaver er i overvejelse.

Odder vil på verdenskortet med nyt projekt

Hvad der helt præcist bliver af aktiviteter i Hospitarium, vil blive afgjort inden sommeren er omme, når holdet skal mødes i august.

»Det er jo nu, at samskabelsesprocessen skal stå sin endelige prøve. Nemlig når vi skal have realiseret alle de kreative og gode tanker fra tegnebordet. Det kræver mindst lige så mange gode kræfter og ildsjæle, så jeg kan kun opfordre alle i Odder Kommune til at byde ind – også selv om de ikke har deltaget i den forudgående proces,« siger leder af VitaPark, Stine Jylov, i forbindelse med pressemeddelelsen.