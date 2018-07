Lokal strid stormer over nyt byggeri

Vægge der revner, gulve der knirker og mursten, som flytter sig. Det er nogle af de ting, som en række beboere i Hou er vågnet op til de seneste par uger, efter Ejendomsselskabet Hou er påbegyndt et byggeprojekt nord for færgehavnen.

Beboerne klager over, at byggeriet fortsætter, men kommunen vil ikke gribe ind. Situationen har skabt strid i den lille by, hvor beboerne raser over deres situation.

Frustration og klager

Ejendomsselskabet Hou købte strandgrunden i 2016, efter kommunen havde haft området til salg siden 2009. I begyndelsen var den sat til 18 mio. kr., men ingen bed på krogen, og senere blev området udstykket i 12 parceller og sat til salg enkeltvis, også uden held. Strandgrunden blev til sidst solgt for mindsteprisen, som var 6,25 mio. kr. til Ejendomsselskabet Hou, der nu vil bygge 14 luksusrækkehuse, der ventes færdige i 2019.

De private boliger, som ligger nærmest byggepladsen, har ikke kunnet holde til de rystelser, som pæleramningen har givet, så flere hjem har fået skader af vibrationerne.

Nogle beboere er derfor frustrerede over, at byggeriet fortsætter trods deres klager over skaderne.





I Vagn Mørchs hus er mursten på vej ud under tagrenden. Foto: Laura Bisgaard Krogh

Gulvet knirker og væggen revner

Mona Bjørknæs og hendes mand Klavs Hjort Kristensen bor lige op af byggepladsen og har mærket til rystelserne siden byggeriet startede.

»Vores huse ryster, og vores gulv på førstesalen har taget voldsom skade, fordi hele huset vibrerer. Der sker en forskydning af de plader, der ligger deroppe. Så på nuværende tidspunkt knirker og knager vores gulv meget voldsomt, når vi går deroppe,« siger Mona Bjørknæs.

I Havnegade bor Per Floris i sit hus, hvor der løber revner ned gennem fugerne som følge af rystelserne, og husets hjørne er derfor ustabilt. I nærheden bor Vagn Mørch, hvis hus også har mærket til byggeriet. Et sted er nogle mursten skubbet ud af væggen og et andet er de kvast og på vej ud under tagrenden.

Mange huse i Hou er gamle og derfor mere sårbare, fortæller Mona Bjørknæs.

»Dengang man byggede husene, var der ikke samme regler for, hvordan man skulle fundere. Så mange af dem ligger bare ovenpå kampesten, og derfor vidste man også, at det ville give en masse vibrationer og forgrene sig ud til de gamle huse i nærheden, som er meget sårbare. Det har været almindeligt kendt, og det har vi forsøgt at fortælle dem, men de har været fuldstændig ligeglade.«

Forsikring eller ej?

Bygherren fastholder, at der arbejdes inden for de gældende normer, og

at firmaet har tegnet en forsikring, som dækker husenes skader. Efter pælefunderingen skal en proces nu til at begynde, hvor en taksator skal kigge på de beskadigede huse og vurdere, om de stammer fra byggeriet. Beboerne frygter, at erstatningen ikke kommer.

»Vi er sikre på, at det bliver en lang kamp mellem advokater for at få den erstatning,« siger Mona Bjørknæs.



Ifølge Tryg Forsikring bliver skaderne som udgangspunkt dækket, så længe byggeriet ikke overskrider nogle fastsatte grænseværdier for, hvor meget husene må vibrere. Så hvis de omkringliggende huse vurderes til at være dårligt funderede, må byggeriet ikke overskride vibrationer på mere end 3 mm/s. Sker der alligevel en skade, er den som udgangspunkt dækningsberettiget ifølge forsikringsselskabet.

Anne Fonslev bor i Thunøgade 7B i Hou, hvor gavlen er på vej ud. Her har det været nødvendigt at sætte træbjælker op som støtte. Foto: Laura Bisgaard Krogh

I Hou har de nærmeste fem huse derfor fået vibrationsmålere på med alarmer, som går i gang, hvis rystelserne rammer 2,5 mm/s.

Beboerne i Hou er dog stadig uforstående overfor, hvorfor byggeriet i det hele taget fortsætter, når deres huse fortsætter med at krakelere.







»Men vores hus er jo faldet voldsomt i værdi. Vi har et hus til salg, og det kan vi ikke komme af med. Vi har haft det til salg siden marts, og det er klart, at det er sværere at komme af med et hus, som har skader fra sådan noget, siger Mona Bjørknæs.

Ny metode skulle hjælpe

Da byggeriet begyndte, var det besluttet, at pælene skulle rammes i jorden. En løsning som giver flere rystelser end boring, men som er mere økonomisk. Selskabet fik jorden undersøgt og grønt lys til at ramme pælene ned, ifølge Jane Sundstrøm, der er udviklingschef i Ejendomsselskabet Hou.

Ved den syvende pæl gav det så store rystelser, at det i stedet blev besluttet, at pælene skulle bores et godt stykke ned og rammes det sidste stykke.

»Vi vælger at bruge den her metode med at forbore tættest på husene. Så man borer ned til 11 meter, og så banker vi de sidste meter, for ellers kan pælene ikke stå fast. Det er rent teknisk med den undergrund, der er,« fortæller Jane Sundstrøm.

Men den nye metode skånede heller ikke de omkringliggende huse, fortæller Mona Bjørknæs, som ikke forstår, hvorfor bygherren fortsætter byggeriet, når deres huse revner.

»Det kan jo gøres på en anden måde, det er bare dyrere at gøre - men vi kan skåne alle vores huse på den måde,« siger hun og refererer til boremetoden.

Byggeriet set fra Anne Fonslev's stue. Der er kommet en kæmpe sprække mellem vinduerne og karmen, og vinduerne kan ikke længere åbnes helt op. Foto: Laura Bisgaard Krogh

Ingen fortrydelser

Jane Sundstrøm mener ikke, at Ejendomsselskabet Hou burde have stoppet funderingen undervejs.

»Vi holder os inden for de givne regler og normer, som er forsvarlige, og vi har endda taget hensyn til naboerne. Vi kunne have gået meget længere,« siger hun.

Den første etape af pælefunderingen er ovre, og inden næste etape går i gang, skal husene vurderes.

»Vi skal give forsikringsselskabet en melding om, at nu er vi færdige med at pælefundere, og så starter der en proces hos dem, hvor de har registreret de anmeldelser, der er. Vi vil gerne være med på sidelinjen og følge, hvordan de håndterer det. Vi kender jo mange af personerne personligt. Så vi er ikke interesserede i at gøre noget, hvor vi ikke kan videreudvikle,« siger Jane Sundstrøm.

Kommunen vil ikke gribe ind

Odder kommune har givet grave- støbetilladelsen til byggeriet men vil ikke bryde ind i konflikten.

»Vi er jo myndighed på, at der ikke sker skader på mennesker og bygninger. Men det er i sidste ende et spørgsmål om, at bygninger vælter. Hvis der konkret er fare, så skal vi gribe ind og stoppe byggeriet,« siger kommunaldirektør i Odder Kommune, Henning Haahr.



Til spørgsmålet om, hvorvidt kommunen kan trække byggetilladelsen tilbage, er svaret nej:

»Byggeloven fungerer sådan, at når man har givet en tilladelse, så er det bygherres forpligtelse at sikre, at de forudsætninger, som tilladelsen er givet på, bliver overholdt,« siger han.

Hvad så hvis den ikke bliver overholdt?

»Hvis der er konkret fare for folks sikkerhed, så rykker vi ud og stopper det. Men alt derindimellem er noget, bygherren skal tage med dem.«

Også selvom de bryder tilladelsens krav om ikke at genere de nærmeste grunde?

»Ja, vi kontrollerer ikke byggerierne. Det ville vi aldrig have mandskab til. Vi giver mange 100 tilladelser i løbet af et år. Dem kontrollerer vi ikke, når de først er givet,« siger han.

Tilbage står beboerne i Hou og afventer næste skridt. Mona Bjørknæs er bekymret for, hvad der skal ske og samtidig harm over firmaets håndtering af situationen.

»De skal bare være klar over, at de har sat noget i gang her i Hou, som er et mareridt for os, der bor her. Rigtig mange mennesker har det frygteligt, men Jane Sundstrøm siger bare, at det skal forsikringen nok dække,« siger hun.