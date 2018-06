Odder Kommune og Aakær Gods enige om dato for naturtilsyn

Odder Kommune har nu indgivet en konkret dato, 4. og 5. juli, for, hvornår der vil blive foretaget et naturtilsyn på Aakær Gods. Beskeden kommer, efter godsets ejer har klaget over den første varsling, som bare lød på et tidspunkt i uge 26 eller 27.

Godsejeren advokat Hans Sønderby er glad for, at kommunen nu har varslet naturtilsynet med en specifik dato.

»Når man bare får et tidsrum, hvor de kan komme når som helst, så bliver man nødt til at stå stand-by døgnet rundt. Det gør en kæmpe forskel at vide, hvornår der kommer nogen. Så vi ser det som en sejr, at kommunen har givet efter og er kommet med et varsel,« siger han.

Fredag d. 22. juni sendte Odder Kommune et brev til godsejer Johan Koed-Jørgensen, hvori der stod, at kommunen ville foretage et naturtilsyn på hans grund i løbet af de kommende to uger. Johan Koed-Jørgensens advokat Hans Sønderby skrev tilbage til kommunen med en klage over, at tilsynet ikke var varslet i god nok tid, da brevet kom 16 minutter før lukketid fredag eftermiddag.



Han skrev i brevet, at det var et problem for et stort gods ikke at kende til tidspunktet for tilsynet bl.a. pga. jagt- og vækstsæsonen og understregede især, at varslingen var problematisk. Han bemærkede desuden, at tilsynets timing faldt på et »specielt« tidspunkt, da godsejeren netop har sagsøgt kommunen for 39 mio. kr. i en anden forbindelse.

Godsejer sagsøger kommune og kulturstyrelse for 39 mio. kr: Forretningen drukner, når vandet ikke kan komme væk Der er tale om en principiel sag, når ejeren af Aakær Gods sagsøger både Odder Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

Odder Kommune afviste efterfølgende, at tilsynet havde relation til søgsmålet og skrev, at tilsynet fortsat ville ske, da der forinden brevet allerede havde været varslet om et naturtilsyn til alle landmænd i Odder Avis.

Sent onsdag indgav Hans Sønderby en stævning til retten i Aarhus for at få tilsynet udskudt og modtage et rimeligt varsel.

Odder Kommune afviser kritik fra godsejer

Odder Kommune har nu sendt et brev til Johan Koed-Jørgensen om, at naturtilsynet er sat til d. 4. og 5. juli, hvilket er i uge 27 som først varslet. Godsejeren kender nu til den specifikke dato for tilsynet og stiller sig tilfreds med den bestemmelse.