Odder Kommune afviser kritik fra godsejer

Et nyt brev er blevet sendt i kontroversen mellem godsejer på Aakær Johan Koed-Jørgensen og Odder Kommune. I brevet har Odder Kommune fået en advokat til at svare på den seneste kritik fra godsejeren.

Kommunen afviser, at et varslet naturtilsyn på godset har forbindelse til den igangværende retssag mellem de to parter.

Optrappende konflikt

Johan Koed-Jørgensen har sagsøgt Odder Kommune for 39 mio. kr., fordi han mener, at kommunen har forsømt sin pligt til at vedligeholde det vandløb, som er en del af hans grund. Kort efter sendte kommunen ham et brev med orientering om, at der vil ske et naturtilsyn de kommende to uger.

Meldingen om et tilsyn blev ikke modtaget med glæde, og Johan Koed-Jørgensens advokat, Hans Sønderby, skrev en klage til kommunen og bad dem trække tilsynet tilbage. Han var utilfreds med, at brevet blev modtaget lige op til weekenden, hvilket betød, at kommunen kunne troppe op mandagen efter, så der var ikke tid til at indvende ifht. tidspunktet. Desuden ville han have en forklaring på, hvorfor tilsynet skulle ske og undrede sig over timingen, da brevet kom kort efter søgsmålet.

Misforstået intention

Nu har Odder Kommune svaret med et brev, hvor advokat Vibeke Westergaard redegør for kommunens ret og intention. Hun afviser, på kommunens vegne, at naturtilsynet har relation til søgsmålet, og informerer om, at tilsynet fortsat vil ske. Hans Sønderby mener, at den korte varsling er imod både danske og EUs regler, hvortil Vibeke Westergaard igen afviser og skriver, at der forinden brevet også havde været varslet i Odder Avis.

Kommunaldirektør Henning Haahr vil ikke kommentere den konkrete sag men forholder sig i stedet til kommunens generelle intention med naturtilsyn:

»Vores intention med naturtilsyn er sammen med lodsejerne at skabe bedre natursyn og sørge for, at landmændene ikke får skudt noget i skoen, som de ikke skal have skylden for. Men det handler jo om alle landmænd i Odder kommune.«

Han forklarer, at et naturtilsyn ikke er til for at genere landmændene. Tværtimod er kommunen interesseret i at arbejde sammen med dem.

»Sammen med lodsejerne får vi en bedre viden om, hvordan naturen ser ud, og hvordan vi i fællesskab kan arbejde med den. Aakær Gods bliver til tider udsat for kritik for, at det er deres fortjeneste, at naturen har det så dårligt. Der er vores tilsyn ofte med til at skabe et andet syn på det,« siger han.

Et naturtilsyn kan gøres på forskellige måder.

»Nogle bruger luftfotos med droner, men de fleste er ude på gåben og tælle op på insekter og planter osv. Der er på ingen måde tale om, at vi vil slå nogle lodsejere eller landmænd i hovedet for den tilstand, naturen har. Det handler slet ikke om, at vi giver landmændene skylden, hvis naturen er dårlig, eller ros, hvis den er god,« afslutter han.