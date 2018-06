Historier fra Bænken kommer nu på museum - sammen med bænken

»Bænken - fortællinger om Odder.«

Det er titlen på en ny særudstilling på Odder Museum, der på fredag kl. 15.30 åbnes af Lone Jakobi, formand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget i Odder Kommune.

Bænken er en arkitekttegnet sidde-skulptur med indbygget formidling og anvendelse af en særlig højtalerteknologi. Den er blevet til i samarbejde med arkitekter, lydfolk og ikke mindst forfatteren Merete Pryds Helle. Det hele er sket i regi af projekt Kulturtarv og Kulturring Østjylland. Bænken skulle have stået udendørs et sted i Odder, men bøvl med teknikken har gjort, at den først kommer op nu. Inden på museet.

Udstillingen tager afsæt i Bænken og dens fire små historier, der er skrevet af forfatter Merete Pryds Helle.

Fiktion og fakta

Merete Pryds Helle har samarbejdet med Odder Museum og omsat den virkelige lokalhistorie til små litterære mini-værker om Odder: Fiktion baseret på et solidt fundament af fakta og historie.

»Det greb, synes vi, er frugtbart. En dygtig forfatter som Merete Pryds Helle formår med enkle greb at gøre den lidt tørre lokalhistorie medrivende og nærværende. Med sine fine karakterer trækker hun det alment menneskelige frem på tværs af tid og rum, så det nærmest er umuligt ikke at leve sig ind i fortiden. Samtidig forstår vi, at den store historie altid er tilstede i hverdagen, helt almindelige steder, blandt helt almindelige mennesker på et hvilket som helst tidspunkt i historien. Den store og den lille historie er to sider af samme sag, og Merete Pryds Helle gør begge dele levende og vedkommende,« fortæller museumsinspektør på Odder Museum, Eva Schmidt.

Merete Pryds Helles fire historier fra Odder er opbygget omkring væsentlige lokalhistoriske temaer. Alle udspiller sig i årtierne omkring 1900-tallet.

»Vi er med andre ord i andelstiden og dens optakt og kommer omkring fejringen af 25-års jubilæet for grundloven, herskabslivet på Rathlousdal, tilblivelsen af det fornemme nye torv og andelsslagteriet i Odder. I udstillingen er der fire tableauer om de samme temaer. Her er udvalgte fotos, genstande og arkivalier. Men kun ganske få. Vægten er ikke lagt på genstande, men på at give dig mulighed for at lytte til historiens virkelige stemmer. Tag høretelefonerne på og vælg mellem en række lydfiler. Du kan for eksempel høre, hvad tjenestefolkene på Rathlousdal skrev i deres dagbøger om herskabslivet på Rathlousdal, eller hvad Odderborgere har fortalt om deres minder om Centralhotellet. Du kan også dykke ned i en krybskyttes nervepirrende beretning om en jagt på Odderegnen eller høre samtidens avisomtale af vigtige begivenheder,« siger Eva Schmidt.





Projekt Kulturarv





Den "rigtige" historie supplerer altså Merete Pryds Helles fortællinger.

Lydbænken er skabt i forbindelse med projektet Kulturtarv i regi af Kulturring Østjylland: Det er en kulturaftale mellem Kulturministeriet og Odder, Samsø, Favrskov, Nord- og Syddjurs samt Skanderborg Kommuner. De seks oplandskommuner til Aarhus har alle deltaget i og støttet projekt Kulturtarv.

Odder Museum deltog i projektet som repræsentant for Odder Kommune. Alle seks kommuner har fået en lydbænk som resultat af projektet, og alle seks har fået historier skabt af Merete Pryds Helle - dog ikke med samme historiske vinkel som Odderhistorierne.

Du kan læse mere om projektet, samarbejdet og de involverede på Kulturtarv.dk

»Bænken repræsenterer for Odder Museum en anderledes måde at lave udstilling på. Dels sker den primære formidling gennem lydfiler i stedet for skrift og plancher. Det er ikke nyt i museernes verden, men vi har ikke tidligere haft mulighed for at arbejde med den teknologi. Vi glæder os til at høste erfaringer: Grebet har givet os mulighed for at bringe nogle af museets mange skriftlige kilder i spil på en måde, der ikke tidligere har været mulig. Mindst lige så vigtig er samarbejde med forfatteren Merete Pryds Helle. Kan forfatterens kreative greb og litterære værktøjer forenes med kravet om saglig og redelig historieformidling? Det eksperimenterer man med på flere måder andre steder i museernes verden, og det er spørgsmål, som også Odder Museum ønsker at arbejde med fremover og længe haft et ønske om at afprøve og eksperimentere med. Nu er vi så spændte på, hvad publikum siger til det,« skriver Odder Museum.

Efter den 22. juni og frem til 11. november 2018 kan udstillingen opleves i museets åbningstid.