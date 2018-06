Borgerundren over nedlæggelse af letbanestop: I Aarhus opretter man standsningssteder - i Odder nedlægger man

Letbanen skulle ifølge seneste melding gerne køre passagerer til og fra Odder efter sommerferien. Men i glæden over at det snart lykkes at få en letbane til byen, opstår der også bekymring over, hvordan den vil servicere passagererne i Odder. To lokale Odder-borgere har ihærdigt arbejdet imod planer om at lukke ét af byens tre standsningssteder.

Når Odder byråd mødes mandag d. 25. er der mulighed for at byens borgere kan stille spørgsmål til deres politikere. Det har Ove Mikkelsen og Bjarne Langballe benyttet sig af. De undrer sig nemlig over, hvornår det er blevet besluttet, at Odder skal miste det ene af byens tre stoppesteder og har blandt andet i debatindlæg og emails til politikere argumenteret for, at det er en rigtig dårlig ide.



Interesse for medborgere

»Hvorfor nedlægge standsningsstedet Parkvej i Odder?« spørger de og forklarer, at Parkvej er Odderbanens første standsningssted -oprettet i 1959 på opfordring fra Poul Hoppe, der var direktør for på specialtrykkeriet Koh I Noor, beliggende umiddelbart ved Parkvej.

»I bygningerne er nu Handelsfagskolen, der årlig frekventeres af 8.000 – 10.000 elever på korttidskurser. Tidligere inspektør ved Handelsfagskolen Knud Lauritsen har udtalt, at den nemme adgang til toget var en af grundene til at placere skolen i Odder. Skolen skulle jo nødig flytte det hele til Skåde,« argumenterer de.

Ingen af dem har nogen personlig interesse i at bevare stationen, men begge har, som Ove Mikkelsen siger, en interesse for deres medborgere. Ove Mikkelsen arbejdede på den nedlagte Odderbane, mens Bjarne Langballe bor og har arbejdet i byen.

Først og fremmest håber de at få svar på seks spørgsmål for at blive klogere på planerne. For de har hverken set nedlæggelsen behandlet i byråd eller i den gældende kommuneplan.

»Hvem har truffet beslutningen, og hvorfor har spørgsmålet ikke været til behandling/høring i byrådet, som er normal procedure? « spørger de blandt andet.

Regionen godkender

I en artikel i JP Aarhus den 11. juni fortalte borgmester Uffe Jensen om sin drøm for byens letbanebetjening - at stoppet på Parkvej nedlægges, mens stoppestedet ved Rude Havvej opgraderes til også at være overnatningssted for letbanen, så togene ikke fylder i midtbyen om natten.

Der skal stadig køre letbane helt til Odder centrum, men med et stop mindre på ruten kan der skæres noget af rejsetiden, og så forestiller han sig at Rude Havvej med pendlerparkeringsplads, opladning til el-biler og bus-vendeplads vil tiltrække passagerer fra oplandet og Odders nybyggerområder. Planerne har Aarhus Letbane og Midttrafik tilsluttet sig i en hensigtserklæring.

Og på et møde i Region Midtjyllands forretningsudvalg tirsdag indstillede udvalget til regionsrådet at nedlægge stoppestedet efter anbefaling fra Midttrafik og Aarhus Letbane. Ved at nedlægge standsningsstedet vil rejsetiden kunne reduceres med omkring halvandet minut, og letbanen dermed gøres mere attraktiv at benytte.

Ifølge udregninger fra Aarhus Letbane er der i gennemsnit kun 2,6 der stiger på toget per afgang, og med henvisning til erfaringer fra udlandet, hvor folk gerne går mellem 800-1.000 meter for at nå en letbanestation, giver det god mening at nedlægge Parkvej Station, som blot ligger 500 meter fra Odder Station i den ene ende og Rude Havvej i den anden, lyder argumentet.

10 minutter for 1 minut

Men hvorfor pålægge beboerne i de store boligområder omkring Parkvej og brugere af Handelsfagskolen og Spektrum at gå 10 minutter længere bare for, at rejsende fra Odder station kan komme et minut hurtigere frem? Det undrer Ove Mikkelsen, som mener, at det er tåbeligt at nedlægge eksisterende stoppesteder.

Og ønsker man endelig at nedlægge ét af byens stoppesteder undrer det ham, at det er Parkvej og ikke Rude Havvej.

»Det er der halvt så mange, som benytter. Men grundlæggende mener vi bare ikke, man skal køre forbi folk. Man skal tage dem med.«

Frygten hos de to er, at man i stedet forringer borgernes muligheder for at benytte den kollektive togtrafik i forhold til de gamle tog.