Pinse: Musikken og måltidet fejres i en økologisk lade

Den et år gamle Odder Little Culture Club, Lone Landmand og Søren Sørøver byder den 20. maj – det er pinsesøndag – indenfor i træladen på Brandbygegaard til en dag, der forener to af de vigtigste ting i livet: musikken og måltidet.

»Vi er stolte over at kunne præsentere tre koncerter med nogle af de mest originale nye stjerner på den danske musikscene. Alle tre bands har noget stort på hjerte, har dybe musikalske rødder, og de passer perfekt ind i rammerne i den gamle, smukke trælade på Brandbygegaard,« fortæller Kristian Leth i en pressemeddelelse.

Søren Sørøver Kvist, Brandbygegaard

Han er booker og næstformand i Odder Little Culture Club (OLCC).

Koncerterne akkompagneres af øl, vin, saft og bobler brygget med lige dele omhu og passion på Brandbygegaard – og ikke mindst en økologisk gourmetbuffet (arrangørerne kaldet det selv ”gårdmet”) med håndplukkede råvarer i sæson fra Brandbygegaard.

Arrangørernes mål er at skabe det smukkeste halbal, Odder-kanten længe har set. Der er mulighed for at købe gårdens hjemmebryggede øl og vin, og det er også muligt at medbringe telt eller campingvogn.

De musikere, der står klar til at spille spirerne op af jorden, er Laura Mo med band. Hendes seneste sang ”Steppebrand” bliver i tiden spillet ofte i radioen. Northern Assembly, et dansk/nordisk folk-band, og Jonah Blacksmith, der har rødder i Thy.

»Vi har gennem længere tid gået med tanker om at lave et helt særligt musikarrangement her på gården. Ét der har sjæl, noget der betyder noget både for gæster, for os som arrangører og helt sikkert også for den gamle gård. Derfor spurgte vi OLCC, om de ville være med, og sammen synes vi selv, at vi har fået sat et program sammen for en helt særlig aften. OLCC har fundet frem til ikke kun ufatteligt dygtige musikere, men også tre bands med stærke rødder, der lige nu er med til at sætte nye standarder for, hvad dansk musik kan. Sammen vil vi vise, hvad musik, mad, drikkevarer og glade koncertgæster kan udrette i fællesskab,« siger Søren Sørøver Kvist, Brandbygegaard.

Efter den første koncert – det er den med Northern Assembly – vil gårdmetbuffeten lavet af økologiske råvarer fra bl.a. Brandbygegaard komme på bordene.

Ud i det grønne

Den nu et år gamle kulturforening OLCC har fem afholdte musikarrangementer bag sig, men det er første gang, at foreningen rykker et arrangement uden for Odder by.

»Vi har hele tiden haft planer om at afholde koncerter på forskellige steder. Det afgørende for os er at finde koncertsteder, som har nogle særlige rammer, hvor vi kan give både kunstnerne og publikum nogle kulturoplevelser af høj kvalitet, og der er ingen tvivl om, at Brandbygegaards lade passer perfekt til vores koncept. Vi har allerede bevist, at man kan trække folk til Odder til kulturelle arrangementer, og Odder ligger geografisk perfekt til det formål. Folk fra Aarhus, Skanderborg og Horsens har kun 25 minutter i bil til Odder,» siger Christian Schrøder, formand for Odder Little Culture Club i pressemeddelelsen.

Der sættes kun 500 billetter til salg til Brandbygegaard LIVE 2018, og der er to billettyper. En billet til alle tre koncerter inkl. middag til 650 kr. Og en billet til 350 kr., der giver adgang efter maden, hvor der afholdes to koncerter. Billetterne sælges via odderbilletten.dk.