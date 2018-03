​Tre unge indlagt efter indtagelse af ukendt narkotika

Natten til fredag modtog Østjyllands Politi anmeldelser om, at tre unge fra Odder var blevet bragt til skadestuen, fordi de havde haft en reaktion efter indtagelse af ukendte narkotiske stoffer.

De unge, der er 17 og 18 år, har bl.a. haft kramper efter indtaget, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

De tre er blevet afhørt, og en af dem er siden blevet udskrevet fra sygehuset. De to andre ventes udskrevet snarligt.

Politiet efterforsker sagen og har i skrivende stund ikke flere oplysninger om de nærmere omstændigheder. Herunder om man har mistanke rettet mod bestemte stoffer.

Forældre til børn, der har været ude i Odder i nat, anbefales at tage kontakt til børnene for at sikre sig, at de har det godt.

Hvis man har viden, man vil dele med politiet, kan man desuden få fat i kredsen på tlf. 114.

I år har der været flere sager med unge, der er blevet dårlige efter at have indtaget narkotika.

I februar blev to teenage-piger på hhv. 15 og 16 år indlagt på intensivafdelingen på sygehuset i Esbjerg, efter angiveligt at have indtaget stoffet MDMA.

Tidligere på månen døde en 15-årig dreng fra Haslev på Sydsjælland efter også at have taget MDMA. En anden 15-årig dreng blev indlagt i kritisk tilstand ved samme lejlighed, men kunne efterfølgende udskrives.