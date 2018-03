Landbyfornyelse: Odder prøver at knækken koden for forfald

Odder Kommune har modtaget et tilsagn på 1,655 mio. kr. fra byfornyelseslovens forsøgspulje 2017 under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Pengene går til et projekt, der over de kommende år skal udvikle og afprøve nye tilgange til at redde og udvikle landsbyerne.

For at vi kan skabe levedygtige landsbyer, er det afgørende, at der er liv i landsbyens centrale bygninger. Uffe Jensen, borgmester i Odder For at vi kan skabe levedygtige landsbyer, er det afgørende, at der er liv i landsbyens centrale bygninger.

Udgangspunktet er, at der gennem nye samarbejdsformer kan skabes fremdrift og nyt liv i lokalområdet.

»For at vi kan skabe levedygtige landsbyer, er det afgørende, at der er liv i landsbyens centrale bygninger. Vi er meget glade for denne store bevilling til projektet, der gør os i stand til at undersøge problemstillingen og udvikle nye løsninger til Odder Kommune og andre kommuner i samme situation. Vi håber, projektet kan vise, at både kommune, foreninger og lokale borgere får stor værdi ud af at hjælpe centrale bygninger tilbage på markedet, så de kan fyldes af nyt liv og forbedre den fysiske kvalitet i landsbyerne», siger borgmester Uffe Jensen (V).

Projektet udføres i samarbejde med arkitektfirmaet Bo Frost architects, der skal stå for den faglige ledelse af projektets lokale aktiviteter.

De mistede formål

Overalt i Danmarks landsbyer har centrale bygninger mistet deres formål og indhold. De står nu tomme og forfalder. Det drejer sig særligt om tidligere samlingssteder som købmanden, kroen eller stationen. Funktioner, der var meget vigtige i den oprindelige landsbystruktur, men nu er lukket.

Når en købmand eller kro lukker, forfalder bygningen ofte, og dette skaber meget hurtigt en stemning af tilbagegang, der kan gå ud over hele landsbyens attraktivitet og udviklingsmuligheder. Hvis forfaldet eskalerer, kan kommunen i yderste konsekvens gribe til nedrivning.

»Det er en stor udfordring lokalt og kommunalt at tage fat om den slags bygninger. For lokale foreninger og ildsjæle kan det være en uoverskuelig og økonomisk svær opgave. Udfordringen er i bund og grund at rejse ressourcer nok til, at bygningen kan løftes ud af forfald og indgå på ejendomsmarkedet igen. Det nye projekt vil komme med nye løsninger til samarbejde og finansiering af byfornyelse i landsbyerne,« siger udviklingskonsulent i Odder Kommune, Martin Hauge.

»Vi vil vise, at det er muligt at rejse nye former for ressourcer til fysiske projekter i landdistrikterne, når borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune går sammen. Projektet vil vise, hvordan man med udgangspunkt i en forladt bygning kan sætte skub i en byfornyelse, der rækker ud over den enkelte matrikel og samler landsbyen på en ny måde,« siger Martin Hauge.

Projektet løber fra 2018 frem til midten af 2020.

Whisky, festival og ildsjæle gør Sall til favorit I landsbyen Sall er der så mange arrangementer, at man ikke kan være med til det hele. Byens fællesskab har ført til en indstilling.

Foruden Odder har også Syddjurs og fem andre kommuner fået penge – i alt 9 mio. kr. – til at knække koden for.