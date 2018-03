Sommeråbning? Odder-borgmester håber på letbaneåbning til sommer

Efter et to timer langt møde med Aarhus Letbanes formand og direktør har Odders borgmester, Uffe Jensen (V), følgende håb for en åbning af letbanen til Odder:

»Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er meldt en tidsplan ud fra letbanens side, men mit personlige håb er, at letbanen kan åbne til sommer, altså medio 2018,« siger han.

Det handler ikke bare om at sætte et andet tog over på de samme skinner, som har ligget der i 140 år. Uffe Jensen (V), borgmester i Odder Kommune Det handler ikke bare om at sætte et andet tog over på de samme skinner, som har ligget der i 140 år.

Uffe Jensen og kommunaldirektør Henning Haahr fik onsdag formiddag besøg af Aarhus Letbanes nye formand, Steen Stavnsbo, og direktør Michael Borre, og mødet gav Odder-borgmesteren en ny indsigt i godkendelsesforløbet.

»Vi fik en særdeles grundig gennemgang af, hvor kompleks en opgave det er at få formuleret og godkendt de tusindvis af papirer, der skal til for at få de nødvendige godkendelser. Skinnerne kan kun i et vist omfang bruges, men alt andet er nyt og helt anderledes og under helt andre regler, og det forklarer, hvorfor det tager lang tid. Jeg har desuden fået et klart indtryk af, at Aarhus Letbane arbejder hårdt på at få løst opgaven hurtigst muligt, og mit indtryk er også, at der er et godt samarbejde med Trafikstyrelsen,« siger Uffe Jensen.

Vigtig kommunikation

Borgmesteren har fået et nyt syn på sagen:

»Det har givet mig en forståelse af, at det ikke bare handler om at sætte et andet tog over på de samme skinner, som har ligget der i 140 år. Det viser også, hvor vigtig kommunikation er, for den orientering har vi ikke fået før i Odder Kommune,« siger borgmesteren, der glæder sig over, at der nu er skabt en god kontakt til letbaneselskabet.

»Et af vores store ønsker til mødet var at få etableret en tættere dialog med Aarhus Letbane om forløbet, og det har vi fået. Det er positivt, og der er aftalt et nyt møde senere på foråret,« siger Uffe Jensen.

I JP Aarhus onsdag oplyste Steen Stavnsbo, formand for Aarhus Letbane, at selskabet ikke har en nøjagtig tidsplan for godkendelsen af Odder-banen, fordi selskabet både er afhængig af den særlige assessor, der står for godkendelsesarbejdet, og efterfølgende af Trafikstyrelsen, der skal godkende letbanen.

Letbaneåbning: Ingen nøjagtig tidsplan for åbningen

Analyse på vej

Det forstår borgmesteren godt, men forløbet viser også, at man måske burde være startet for længe siden, mener han.

»Set i bakspejlet burde man jo allerede for seks år siden, da loven blev vedtaget, have sat gang i arbejdet med godkendelserne, når det er så omfattende og kompleks en opgave,« siger Uffe Jensen, der også ser frem til den undersøgelse af godkendelsesforløbet på Aarhus-strækningen, som Transportministeriet har sat i gang:

»Nu kommer der en analyse af forløbet, og jeg håber da, at den vil vise, at nogle ting kan gøres noget smartere og hurtigere.«