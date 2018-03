Demens: Odder sætter fokus

På onsdag – den 7. marts – starter dette års demensuger i Odder. De løber frem til den 24. marts, og det er tredje gang, de holdes i Odder Kommune.

Demensugerne er en række arrangementer, både for dem der har demens tæt inde på livet, og for dem der bare ønsker at få mere viden om demens. Der er arrangementer, der har fokus på hele demensforløbet, uanset om det er demens i tidlig fase, eller man har haft demens i mange år.

I Odder Kommune arbejder vi for at være en demensvenlig kommune, hvor man aldrig er alene med demens.

»Demensugerne er et tiltag, der skal bidrage til en forståelse af, hvad demens er. Det er vigtigt, at der i lokalsamfundet bliver oplyst om demens. F.eks skal der være plads til, at man er lidt længere om at betale, ikke kan finde sin pung m.m., når man er ude at handle,« skriver Odder Kommune i en pressemeddelelse.

Arrangementet ”Demens set indefra”, der holdes på Pakhuset den 12. marts kl. 15-17, vil være et godt sted at få denne viden, da det her blandt andet er personer med demens, der fortæller om, hvad de har brug for, at andre skal vide om demens, mener kommunen.

Besøg en plejebolig

I forbindelse med demensugerne er der også mulighed for, at borgere, der ikke har tilknytning til en plejebolig, kan få et lille indblik i, hvad det vil sige at bo i plejebolig. Det sker, når der i løbet af ugerne holdes ”åben plejebolig” på de tre plejecentre i Odder Kommune.

Når man har en demenssygdom, så kan det for nogle blive lidt mere udfordrende at komme ud i fællesskaber. Derfor er der i demensugerne lagt op til en festlig aften på Odder Parkhotel for personer med demens og deres familie. Hvis der er behov for at blive kørt til og fra arrangementet, så tilbyder ”De frivilliges demensteam” transport. Det er den 21. marts kl. 17.

Foredrag om Alzheimer

Biblioteket afholder arrangementet ”Lidt af far”, hvor Frederik Lindhart fortæller om, at være søn til en person med Alzheimer demens. Foredraget handler om, hvad Alzheimer gør ved mennesker både dem, der har demens, og dem, der står ved siden af.

»Vi håber på, at rigtig mange borgere i Odder vil hilse arrangementerne velkommen og deltage. I Odder Kommune arbejder vi for at være en demensvenlig kommune, hvor man aldrig er alene med demens,« siger demenskoordinator i Odder Kommune Susan Kaagh.

Ugerne arrangeres i samarbejde mellem Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Skovbakkehjemmet, Odder Bibliotek og kommunens forvaltning for sundhed og omsorg.