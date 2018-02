Der var betydelig fare for patientsikkerheden, da Odders hjemmepleje i december 2017 havde besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed. Manglende dokumentation, uoverensstemmelse mellem medicinliste, ordination og opmåling samt utilstrækkelig beskrivelse af patienters status resulterede i et påbud om at få orden på de kritisable forhold.

Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder ud fra en vurdering af, hvor de største risici for patienterne kan være og ved stikprøve. Der foretages to forskellige former for tilsyn: planlagte og reaktive (på baggrund af kendskab til bekymrende omstændigheder). Tilsyn kan resultere i fire kategorier: Ingen problemer

Mindre problemer

Større problemer

Kritiske problemer Odder Kommunes hjemmesygepleje lå i den tredje kategori, hvor styrelsen vurderede, at der var problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, og at de medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Ved et påbud følger styrelsen senere op på, om det er fulgt. I Odders tilfælde var det tilfældet, og påbuddet er således ophævet.

Det er lykkedes. Påbuddet om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og tilstrækkelig journalføring blev ophævet efter et nyt tilsynsbesøg den 1. februar 2018, hvor styrelsen kunne konstatere, at hjemmesygeplejen i Odder har efterlevet påbuddet.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har ved vurderingen lagt vægt på, at påbud af 20. december 2017 var efterlevet for så vidt angik journalføring og medicinhåndtering, hvor der var sket tydelige forbedringer vedrørende indhold og systematik. Det var styrelsens vurdering, at journalføring og medicinhåndtering er i overensstemmelse med gældende regelsæt og målepunkterne vedrørende medicinhåndtering samt journalføring blev vurderet at være opfyldt,« står der i tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Noget, der glæder Jette Lorenzen, der er direktør for social og sundhedsområdet i Odder Kommune.

»Vi har strammet op på procedurer og arbejdsgange, og jeg er tilfreds med, at det nu resulterer i, at påbuddet er ophævet,« siger hun.

Alvorlige fejl

Ved besøget tilbage i december konstaterede tilsynspersonalet blandt andet, at en patients ordinerede medicin slet ikke var i medicinbeholdningen – det betyder reelt, at patienten ikke har fået sin medicin.

Dengang forklarede Charlotte Hjort, enhedschef og overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, at fejl i håndteringen af medicin er en klassisk, men alvorlig fejl.

»I dette tilfælde drejer det sig om antibiotika, og du dør jo ikke af at få antibiotika en dag mere eller mindre, end lægen har ordineret; man risikerer at få resistente bakterier. Men det er principperne, man går efter. Kan der være fejl med antibiotika, kan der også være det med anden medicin,« sagde hun.

Men ved seneste tilsynsbesøg var alt altså i orden. Det skyldes, at alle medarbejdere har fået undervisning i journalføring og dokumentation, ligesom der er udarbejdet en tjekliste til journalføring og medicinhåndtering. Journalerne fra alle de 600 borgere, der er tilknyttet Hjemmesygeplejen, er desuden blevet gennemgået og ajourført.