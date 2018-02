To mænd luskede rundt og udgav sig for at være betjente i civil

En opmærksom borger bemærkede tirsdag, at en hvid eller grå personbil ved middagstid kørte ind på en gårdsplads ved Rude Havvej i Odder.

Det fik borgeren til kort tid efter at henvende sig til en mand, som sad i bilen. Han forklarede borgeren, at han var fra politiet, og at han var der, fordi nogle mistænkelige personer angiveligt havde lusket rundt i området.

Umiddelbart derefter kom en anden mand gående rundt om en bygning, hvor han ifølge Østjyllands Politi havde kigget ind ad vinduerne.

Da borgeren spurgte ind til, hvordan disse angiveligt mistænkelige personer så ud, svarede de to mænd ikke, men henviste i stedet til tlf. 114.

Ingen af de to mænd kunne fremvise et politiskilt, hvilket fik borgeren til at tvivle på, om de nu også var fra politiet.

Derfor ringede pågældende selv til politiet. Det viste sig - efter en forespørgsel fra vagtcentralen ud på politiradioen - at der ikke havde været nogen patrulje forbi stedet.

De to mænd beskrives som:

A:

Ca. 50 år

Omkring 180 cm høj

Iført cowboybukser og mørk vindjakke

Talte næsten fejlfrit dansk

B:

Ca. 30-35 år

Omkring 180 cm høj

Iført cowboybukser og mørk vindjakke

Talte fejlfrit dansk

Hos Østjyllands Politi opfordrer man borgere til at være opmærksomme, hvis man bliver mødt af personer, som udgiver sig for at være fra politiet.

»Østyllands Politi modtog for nylig en lignende henvendelse om nogle mænd, der luskede rundt ved Teknologisk Institut i Aarhus. Også her forklarede de, at de var fra politiet, men kunne ikke fremvise id,« lyder det fra politikredsen i den seneste døgnrapport, der fortsætter:

»Politiet hører gerne fra borgere, der kan have oplysninger om de to mænd, på 114. Har man en lignende oplevelse, hvor man er i tvivl, om der er tale om rigtige betjente, anbefales det, at man efterspørger gyldig politilegitimation.«