Gylletank kollapsede: 750 kubikmeter gylle strømmede ud på jorden

Østjyllands Brandvæsen kom på noget af en opgave, da en gylletank på en gård i Gyllingnæs syd for Odder onsdag formiddag kollapsede.

Til TV 2 Østjylland forklarer Kim Mildahl, indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen, at nogle servicefolk var i gang med at skifte bånd på tanken, da den kollapsede, idet de skar det første bånd. Herefter lagde tanken sig ned som et »mikadospil«.

I forbindelse med sammenstyrtningen fik en servicemedarbejder sin ene fod i klemme. Han blev dog hjulpet hurtigt ud af en kollega og er angiveligt sluppet uden betydelige skader.

Ifølge Østjyllands Politi slap op mod 750 kubikmeter gylle ud fra tanken godt hjulpet på vej af frosten på jorden. Gyllen nåede onsdag at sprede sig ud på et område på omkring 2.000 kvadratmeter.

Hos Østjyllands Brandvæsen havde man særlig fokus på at forhindre gyllen i at løbe ud i vandløb og åer og i den forbindelse at få lukket såkaldte markdræn, der ligger tæt på EU-beskyttede vådområder i nærheden.

»Rent miljømæssig er det meget alvorligt. Hvis det kommer i vådområder eller åløb, så slår det alt ihjel. Det er meget vitalt, at det ikke kommer i sådanne området,« forklarer Kim Mildahl til TV 2 Østjylland.

Både slamslugere og gyllevogne blev indsat til opgaven med at suge gyllen op. Selvom det onsdag lykkedes brandvæsenet at stoppe spredningen, vil man torsdag skulle fortsætte oprydningen på stedet.