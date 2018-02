Mandag aften drøftede byrådet i Odder dets holdning til en ny højhastighedsbane mellem Hasselager i Aarhus og Hovedgaard i Horsens, og et flertal står nu bag et nej tak til Banedanmark.

Banedanmark har siden december indkaldt høringssvar til den moderne elektrificerede bane, som på sigt skal reducere baneafstanden mellem Horsens og Aarhus med cirka seks kilometer. Frem til den 19. februar kan alle med en interesse i togstrækningen afgive høringssvar – herunder Odder Kommune.

Det er begrænset, hvor meget Odders borgere rent fysisk bliver berørt af en ny jernbane, eftersom det kun er den ene af tre mulige linjeføringer, som rent fysisk ledes ind over Odder Kommune. Alligevel er et flertal i byrådet blevet enigt om at sige nej til alle tre forslag til den nye linjeføring.

Hovedårsagen er, at Skanderborg Station med den nye jernbane bliver koblet af, så Odders beboere må til Aarhus for at fange toget til Sjælland. Høringssvaret indledes derfor sådan:

”Odder Byråd hilser en udbygning af den kollektive trafik velkommen. Vi ser gerne en stærkere sammenbinding af regionen internt og med det øvrige Danmark og verden. Odder Byråd ser dog med stor bekymring på, hvordan Skanderborg Stations funktion som trafikknudepunkt for det sydlige Østjylland væsentligt forringes som følge af en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager. Dette vil betyde en mærkbar forringelse for borgerne i Odder Kommune. Odder Byråd opfordrer derfor til, at beslutningen om en ny banelinje genovervejes, og kan ikke anbefale nogle af de foreslåede linjeføringer.”

Holdningen til den nye linjeføring splittede byrådet, hvor Venstre og De Konservative havde ovenstående forslag til en formulering til et høringsvar, mens Socialdemokraterne havde et andet. De Radikale og Dansk Folkeparti støttede forslaget fra Venstre og De Konservative, som blev vedtaget, mens Enhedslisten støttede Socialdemokraternes forslag, som altså blev nedstemt. Marianne Hundebøll fra SF stemte imod begge forslag.