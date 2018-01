Efter tre borgermøder i henholdsvis Horsens, Skanderborg og Solbjerg lægger Banedanmark også vejen forbi Odder for at fortælle om den planlagte nye jernbane mellem Hovedgaard og Hasselager.

Banedanmarks medarbejdere fortæller på mødet om de tre forslag til linjeføringer – en vestlig over Stilling Sø, en central, der går gennem Solbjerg by og en østlig, der går øst om Solbjerg. Strækningen er en nødvendighed, hvis den såkaldte timemodel, der reducerer rejsetiden mellem Odense og Aarhus, skal blive til virkelighed.

Det er alt for mange penge, der skal bruges til en besparelse på fem-seks minutter. Uffe Jensen, borgmester i Odder Det er alt for mange penge, der skal bruges til en besparelse på fem-seks minutter.

De allerede afholdte borgermøder har været velbesøgte, og Odder Kommune gav efter det første møde udtryk for et ønske om også at kunne få Banedanmark forbi til en orientering. Efter aftale med Odder Kommune afholder Banedanmark derfor et supplerende borgermøde, hvor projektets påvirkning i kommunen gennemgås.

»Faktum er, at hvis banen bliver til noget, så kører den også i Odder. Så det giver god mening, at borgere i Odder også bliver orienteret og vejledt ordentligt, så de er fuldt oplyste til at kunne skrive et høringssvar,« siger borgmester Uffe Jensen (V). Han er personligt imod den nye linjeføring, som han håber bliver taget af bordet.

»Det er alt for mange penge, der skal bruges til en besparelse på fem-seks minutter,« siger han og peger på, at generne i hans optik heller ikke opvejes af tidsgevinsten.

Odder vil f.eks. blive påvirket af, at Skanderborg i den skitserede model hægtes af.

Års frustrationer fik frit løb: Østjysk by står sammen imod tog igennem byen Hallen ved Solbjergskolen var fyldt til bristepunktet ved et borgermøde om ny jernbanestrækning.

»Der er mange Odder-borgere, mig selv inklusive, som hyppigt kører til Skanderborg for at tage lyntoget til København,« siger han.

Selvom Odder ikke bliver lige så hårdt ramt som f.eks. Skanderborg og Solbjerg, hvor mange kan se frem til at få deres grunde eksproprieret eller få et tog i baghaven, så vil enkelte borgere i Odder blive direkte berørt af planerne. Det forventer borgmesteren dog at kunne blive meget klogere på ved borgermødet.

Det foregår den 1. februar kl. 19 i Spektrum Odder.

Oddergrisen: På tur i lokalhistorien Mens vi venter på letbanen Aarhus-Odder.

Den offentlige høring om projektet løber frem til den 18. februar, hvor alle interesserede kan komme med kommentarer til projektet. I Odder kommer kommunens høringssvar til politisk behandling den 5. februar.