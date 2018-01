Søger ildsjæle og projektidéer: Ny byudviklingsstrategi skal udvikles i Odder

Odder Kommune er i øjeblikket i gang med at udvikle en ny udviklingsstrategi for kommunen. I den forbindelse har man valgt at invitere alle byens borgere til at bidrage med idéer.

»Vi har valgt at inddrage borgerne, fordi vi vil have projektet til at gro nedefra. Byudviklingsstrategierne skal baseres på projektidéer og ildsjæle, der brænder for noget i byen. Det er vigtigt at få dem med fra starten af processen,« siger Louise Holmegaard, byplanlægger i Odder Kommune.

Kommunen har tidligere modtaget forslag fra borgerne, og i denne runde modtages der både nye idéer samt udpensling af gamle forslag.

»Vi ønsker både helt overordnede idéer og ønsker til kommunen, men også mere viden om, hvad der rører sig i Odder. I løbet af foråret inviterer vi til workshops og møder, hvor man som borger kan give sit besyv med,« siger Louise Holmegaard.

Den 31. januar er der deadline for forslag. Inddragelse og planlægning forventes at foregå i løbet af 2018 og 2019.