Boligsite: Her kigger folk mest på bolig i Østjylland

Hvert år laver boligsiden Boligdeal.dk en analyse af, hvilke kommuner brugerne søger mest på, når de kigger på bolig. Det fører hvert år til en rangliste, hvor hver kommune får et indekstal, som er udregnet ved at tage antallet af søgninger i relation til antallet af indbyggerne i hver kommune.

Den analyse er netop udkommet med tal for perioden 1. september 2016 til 31. august 2017, hvor sitets brugere har lavet mere end 350.000 søgninger.

Her har Odder været blandt de mest populære. Top-20 udgøres af 18 kommuner fra hovedstadsområdet, mens Odder og Samsø Kommune er eneste jyske repræsentanter i toppen.

Når letbanen kommer op at køre, vil det formentlig trække endnu flere til. Jesper Lund, daglig leder af Home Odder Når letbanen kommer op at køre, vil det formentlig trække endnu flere til.

Samsø scorer den højeste indeksscore af alle i undersøgelsen, mens Odder på 19.-pladsen er den bedste placerede kommune i JP Østjyllands dækningsområde.

Den placering vækker glæde hos Odders borgmester Uffe Jensen (V).

»Det er rigtig dejligt, og det bekræfter også det, vi ellers ser. Opgangstiderne spiller helt sikkert ind, og vi ser en 600-700 aarhusianere, som flytter til Odder om året i øjeblikket,« siger han.

Letbanen afgørende

Uffe Jensen er heller ikke i tvivl om, hvorfor Odder Kommune lige nu er populær blandt boligsøgende.

»Nærheden til Aarhus er helt sikkert en vigtig faktor. Selv om letbanen er lidt et fy-ord for tiden, så hører vi fra de fire ejendomsmæglere i kommunen, at mange af deres kunder angiver letbanen som en afgørende årsag til at købe bolig i Odder. Vi laver en meget bevidst indsats for at få folk til at flytte hertil, der bliver vi hjulpet af vores placering, som ikke bare er tæt på Aarhus, men også tæt på et stort vækstområde som Horsens,« siger borgmesteren.

Boligsøgende Sådan er analysen lavet Bag analysen står boligsitet Boligdeal.dk. Her kan søges på både leje-, andels, og ejerboliger, der er udbudt. Søgningen kan begrænses til kommuner og postnumre.

Analysen er lavet ud fra mere end 350.000 søgninger, som Boligdeal.dk’s brugere har lavet i perioden 1. september 2016 til 31. august 2017.

Den interne rangering af kommunerne er lavet ud fra en indeksscore. Den score er beregnet ved at tage antallet af søgninger i en kommune divideret med antallet af indbyggere i kommunen, og derefter ganget med 100.

I JP Østjyllands dækningsområde er Odder topscoren med en indeksscore på 12,53. De øvrige fem kommuner scorer således: Favrskov: 5,46, Skanderborg: 5,45, Syddjurs: 3,59, Norddjurs: 3,18 og Aarhus: 2,97. Kilde: Boligdeal.dk

Hos ejendomsmæglerne i Odder mærker man også stor efterspørgsel på at flytte til Odder.

»Aarhus er lokomotivet i Østjylland, og det er her, priserne stiger først. Men det smitter senere hen af på os, når købere er på udkig efter billigere huse, hvor vi kan tilbyde rigtig god værdi for pengene, og når letbanen kommer op at køre, vil det formentlig trække endnu flere til,« siger Jesper Lund, der er daglig leder af Home Odder. Han fortæller også, at blandt byens fire ejendomsmæglere er varelageret for villaer faldet med 37 pct. i løbet af 2017.

For Uffe Jensen handler det ikke bare om villaer, men også andre boligtyper. Han håber på, at Odder kan tiltrække flere studerende på sigt, og i den forbindelse er der et nyt projekt på vej.

»Vi overtager den ene af brandvæsenets garager, da de er i gang med at spare. Her vil vi efter planen bygge 43 nye ungdomsboliger, hvor vi selvfølgelig håber, at letbanen kan være med til at trække studerende til byen, selv om de læser i Aarhus.«

Baghjul til Østjylland

Mens Odder Kommune er gået fra en placering som nummer 31 i den forrige analyse til nummer 19 i seneste, er det gået den modsatte vej for Aarhus Kommune. Her er man faldet fra plads 46 til nu 75.

I Norddjurs er husene billigt til salg i lang tid – i Aarhus e

Det er ikke kun Aarhus Kommune, der får baghjul i det østjyske kapløb i den nye analyse. Kun Skanderborg stiger i rangeringen, fra nummer 47 til 46. Norddjurs, Syddjurs og Favrskov falder alle.

Sidstnævnte falder kun en smule fra nummer 43 til 45, mens de to kommuner på Djursland falder henholdsvis 11 og 12 pladser, så Norddjurs nu er nummer 69, mens Syddjurs er nummer 64. Helt i bunden af undersøgelsen finder man Thisted Kommune.