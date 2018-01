Nu kribler og krabler det i Odder

»En fantastisk dag.«

Så kort og præcist beskrev lederen af Krible Krable Huset, Per Nielsen, dagen, da børnene fra Krible Krable Huset for første gang flyttede ind i de nye lokaler.

»Børnene har indtaget rummene, og det har været en fornøjelse at se. Vi har også fået en meget større legeplads, og så er der kun to minutters gang til skoven, så den kommer vi til at bruge meget,« siger Per Nielsen.

I disse dage er der ret mudret omkring daginstitutionen, men i løbet af foråret bliver de grønne områder lavet helt færdige. Der er frugttræer, bålhytter, gynger og meget mere.

»Vi laver bålmad hver fredag, så vi er glade for at få en rigtig flot bålhytte. Hytten er placeret mellem daginstitutionen og SFO’en, så alle kan bruge den, og det er med til at skabe en sammenhæng mellem daginstitutionen og skolen,« siger Per Nielsen.

Ungerne har fået en klatrevæg, de kan krible krable op ad – og en blød sofa de kan lande i, indtil klatreteknikken er lært. Foto: Pressefoto

I første omgang er det børnehavebørnene, der er flyttet ind, og i næste måned kommer vuggestuebørnene også. Der er ca. 80 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn i Krible Krable Huset.

Daginstitutionen er bygget i samme stil og er en del af den nybyggede skole, der blev taget i brug for et halv år siden.

Offentlig og privat

Der er plads til 650 elever på skolen, der har kostet ca. 150 mio. kr.

Skovbakkeskolen er et OPS, der betyder, at det er et offentligt-privat samarbejde, hvor private aktører står for opførelse og efterfølgende drift og vedligehold.

Samarbejdet er mellem Odder Kommune og konsortiet OPS Skovbakkeskolen, som er ejet af ejendomsforvaltningsselskabet DEAS og entreprenøren MT Højgaard.