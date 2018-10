37-årig fængsles for rådhusbrand

En 37-årig mand fra Grenaa har tirsdag ved Retten i Randers tilstået at stå bag en brand på rådhuset i Grenaa natten til den 27. juni. Han har også tilstået at have begået indbrud på rådhuset, og stjålet flere pyntegenstande, computere og mobiltelefoner, og at have været i besiddelse af en større mængde amfetamin, hvoraf størstedelen var med henblik på videresalg.

Det blev af Retten sammenlagt takseret til 3,5 års fængsel. Den 37-årige modtog dommen.

»Jeg er meget tilfreds med, at Retten var enig i min påstand om, at branden på rådhuset var sket under særligt skærpende omstændigheder. Der er tale om en offentlig myndighedsbygning, hvor den dømte havde sat ild flere forskellige steder, så der skete betydelig skade,« siger anklager Rosa Pape.

Den 37-årige blev anholdt få dage efter branden sammen med en 33-årig medgerningsmand, og de blev begge sigtet for indbrud og brandstiftelse. Efterfølgende viste det sig dog, at den 33-årige medgerningsmand kun havde haft noget med indbruddet at gøre og sigtelsen for brandstiftelse frafalder derfor.

Efter brand: Rådhuset havde ingen forsikring

Den 33-årige blev den 18. september idømt tre måneders fængsel for, i forening med den 37-årige, at have begået indbrud på rådhuset.