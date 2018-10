28-årig iraner skal for retten: Tiltalt for at sætte hel boligblok i brand

En 28-årig iransk statsborger skal mandag for retten i Randers, tiltalt for i februar i år at sætte andres liv i fare ved at starte en brand i sin egen lejlighed i Grenaa.

Manden, som blev anholdt kort efter branden, er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der kan give fængsel på livstid, skriver Amtsavisen. Det er straffelovens mest alvorlige paragraf, der kan bruges ved brandstiftelse.

Branden spredte sig hurtigt i boligblokken, hvilket fik politiet til at vurdere, at »det kunne være gået rigtig galt«, hvis man ikke var nået frem så hurtigt.

Branden førte til, at 28 personer måtte evakueres. Ifølge anklageren vidste den tiltalte, da han satte ild til sin lejlighed, at han dermed ville sætte de andre beboere i fare.

Flere personer reddet ud af brændende ejendom: Beboer anholdt

Allerede mens slukningsarbejdet var i gang, fik politiet anholdt manden. På jorden fandt betjente flere genstande, bl.a. en flaske med sprit.

»Vi finder ting, som gør, at vi skrider til anholdelse - blandt andet brandbare væsker. Vi har en mistanke om, at han har påsat branden,« lød det dengang fra politiet.

Ingen kom til skade ved branden, men der er sket materielle skader for et endnu ukendt beløb.

Anklageren har taget forbehold for påstand om udvisning af den 28-årige sigtede, som er iransk statsborger.

Retssagen begynder mandag den 22. oktober.