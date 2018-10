I den kommende uge besøger Anne Linnet Grenaas Pavillonen for at fejre 30-året for succesalbummet “Jeg Er Jo Lige Her”. Dagen efter kommer Carpark North forbi på bandets Danmarks-turné, til november kommer Sebastian for første gang i mange år og spiller med sit band, og i januar gæster bl.a. Stine Bramsen kulturinstitutionen.

Pavillonen har de sidste fem år gradvist fået flere og flere af de helt tunge kunstnere på besøg, og en Rambøll-rapport bestilt af Dansk Live, en interesseorganisation for spillesteder og festivaler i Danmark, viser, at det har en afledt effekt, at stedet på den måde trækker arrangementer til byen.

Det handler om at have antennerne ude og forsøge at være på forkant. Jesper Jul, daglig leder Pavillonen Det handler om at have antennerne ude og forsøge at være på forkant.

»Vi har hørt, at mange spiser på restauranterne før en koncert, og vi har set, at der er fyldt på barerne bagefter. Vi har også hørt på handelslivet, at de kan mærke det, når der er koncert, og vi kan se på postnumre, at folk kommer fra langt væk fra for at besøge os. Men vi syntes, det kunne være interessant at summere det op i en analyse, så det ikke kun er fornemmelser,« siger Jesper Jul, der er daglig leder af Pavillonen.

I 2016 var der 16.600 gæster hos Pavillonen til kulturelle arrangementer, mens det i 2017 og 2018 ligger på mellem 17.000-20.000 publikummer.

Der sker noget rigtigt

Pavillonens kulturelle og økonomiske betydning 1.373 danskere i aldersgruppen 18-75-årige bosiddende i Jylland og på Fyn har deltaget i en panelundersøgelse. Værdien af forbruget per person er opgjort med udgangspunkt i turisters estimerede gennemsnitlige døgnforbrug fra Visitdenmark, og i undersøgelsen er det antaget, at gæster, der shopper eller spiser i forbindelse med et arrangement hos Pavillonen, har et gennemsnitligt dagsforbrug på 309 kr. per dag, mens de overnattende gæster uden for lokalområdet har et gennemsnitligt dagsforbrug på 541 kr. per dag. I 2016 var der 16.600 gæster hos Pavillonen, og deres anslåede merforbrug var ca. 3,56 mio. kr. Lagt sammen med Pavillonens udgifter lokalt til tjenesteydelser og indkøb beløber de samlede lokaløkonomiske effekter sig til 4,92 mio. kr. Undersøgelsen er foretaget af Rambøll.



Undersøgelsen estimerer på baggrund af tal fra 2026, at der er en årlig afledt omsætning i lokalområdet på knap 5 mio. kr. - altså at der bliver lagt knap 5 mio. kr. i forretninger, spisesteder mv., som udløber af arrangementer i Pavillonen. Deraf kommer de 2 mio. kr. fra gæster, som ikke bor i lokalområdet.

»Det er nogle interessante pointer, som vi er glade for, og som bekræfter os i, at der er noget rigtigt i det, der sker i og omkring Pavillonen,« siger Jesper Jul, der bestilte undersøgelsen, før Norddjurs Kommunes store spareplaner blev kendt.

»Men det er klart, vi har ikke undladt at orientere det politiske og forvaltningen om, at virkeligheden ser sådan her ud, så man, hvis man er i ”sparemode” på det kulturelle område, kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.«

Slesk tale og billig portvin

Pavillonen fik for fem år siden opgraderet rammerne i store sal en del med bedre kunstnerfaciliteter, tilkørselsforhold, større scene, et nyt lydanlæg og nyt træk i loftet, som gør, at Pavillonen kan håndtere større produktioner. Og i foråret fik Pavillonen penge af Tuborgfonden til et nyt lydanlæg i den lille sal.

Så selvom Jesper Jul lægger ud med, at det er »slesk tale og billig portvin«, der tiltrækker kunstnerne, ligger der nok mere bag.

Pavillonen ønsker en mere aktiv kommune

»Det handler om at have antennerne ude og forsøge at være på forkant. Og så har vi et dejligt sted, som kunstnerne kan lide at optræde på. Der er en form for speciel stemning og aura her,« siger Jesper Jul og påpeger i øvrigt, at Pavillonen er ramme om et hav af andre aktiviteter i løbet af et år - Ældre Sagen spiller kort, der er onsdagsbanko, danseundervisning og møde i møntsamlerforeningen.