Efter 17 måneders forsinkelse: Kun én entreprenør har budt på sikring af letbaneoverkørsler – og det var alt for dyrt

»Dybt kritisabelt.« Det er DF-transportordfører Kim Christiansens umiddelbare reaktion på det svar, som han har fået på Banedanmarks forsinkelse af hastighedsopgradering på Grenaabanen.

Jeg vil have belyst, hvilke virksomheder der kan løse opgraderingen, og hvorfor det er så problematisk. Kim Christiansen (DF), transportordfører Jeg vil have belyst, hvilke virksomheder der kan løse opgraderingen, og hvorfor det er så problematisk.

Som JP Aarhus tidligere har omtalt, faldt det transportordføreren for brystet, at letbanen til marts kun åbner med ét tog i timen til Grenaa, fordi Banedanmarks hastighedsopgradering til 100 km/t. endnu ikke er færdig. Han bad derfor transportminister Ole Birk Olesen (LA) svare på, hvorfor arbejdet med at nedlægge eller opgradere overkørsler på strækningen ikke er afsluttet.

I et svar fra Banedanmark dateret den 9. oktober fremgår det, at der kun kom ét entreprenørtilbud om at opgradere overkørslerne, og at det var for dyrt og i øvrigt ikke levede op til Banedanmarks krav – det var ikke »konditionsmæssigt« og »tilbudssummen var væsentlig højere end den afsatte økonomiske ramme«, står der.

Grenaabanen Seneste melding fra Aarhus Letbane er, at letbanen begynder at køre til og fra Grenaa i marts 2019. Direktør for Aarhus Letbane Mikkel Borre har tidligere udtalt, at den hastighedsopgradering, som skal muliggøre kørsel med 100 km/t. og to tog i timen ikke vil være klar til marts, men formentlig først til næste sommer. Hastighedsopgraderingen kræver bl.a. sikring eller lukning af omkring 38 overkørsler.

»Det kan ikke passe, at man skal forsinke et stykke infrastruktur i et halvt år, fordi der ikke er nogen til at løse opgaven. Så må de selv trække i gummistøvlerne,« siger Kim Christiansen, der er valgt i Østjylland.

Hvorfor så problematisk?

Der er ifølge Banedanmark påbegyndt en »uforpligtende dialog« med tilbudsgiveren i den forgangne uge 41, og det vil i den nærmeste tid blive belyst, hvilke konsekvenser det får for tid og økonomi, at der ikke er nogen til at løse opgaven. Samtidig skal muligheden for at tildele opgaven til en anden entreprenør efter Banedanmarks valg undersøges.

Kim Christiansen er slet ikke tilfreds med svaret og har nu spurgt, hvem det er der kan løse opgaven.

»Alt smuldrer mellem fingrene på dem. Jeg vil have belyst, hvorfor det er så problematisk.«

Den nye forklaring på forsinkelsen er ny for Norddjurs’ borgmester Jan Petersen (S).



S-politiker: Det kan være ødelæggende for vores område DF-transportordfører vil have svar på, hvorfor Banedanmark ikke er klar med opgradering af Grenaabanen. Forsinkelserne er frustrerende, mener også to andre østjyske folketingspolitikere.

»Enhver forsinkelse er hamrende ærgerlig, og det er uden for vores domæne at handle på det, men jeg håber, at Banedanmark gør sig umage med at få det til at lykkes. Der har været forsinkelser nok på strækningen,« siger han, der vil tage kontakt til DF-transportordføreren for at høre hans nærmere vurdering af sagen.