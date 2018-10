2-årig tæt på at blive ramt: Knallertkører fik seks sigtelser med hjem

En patrulje blev mandag ved frokosttid opmærksom på en knallert, der kom kørende på Østerbrogade i Grenaa. Patruljen genkendte føreren af knallerten som værende en 40-årig mand, som betjentene vidste havde fået administrativt inddraget førerretten til at køre knallert. Patruljen kørte derfor efter ham og tændte for udrykningsblinkene, oplyser Østjyllands Politi.

Knallertkøreren ønskede dog ikke at standse, men satte farten op, og patruljen vurderede, at han ikke havde kontrol over knallerten, og han var på et tidspunkt tæt på at ramme en 2-årig dreng. Patruljen aktiverede nu også udrykningshornet og fik standset knallerten på Kannikegade. Da de tog kontakt til føreren, virkede han påvirket og var meget aggressiv. Han råbte og ville slås med betjentene. Manden blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, hvilket fik ham til at råbe skældsord efter betjentene - det blev han også sigtet for.

Derudover blev han sigtet for at have forvoldt fare for liv og førlighed ved næsten at have ramt den 2-årige dreng, og for narkokørsel, for kørsel på konstruktivt ændret knallert og for at køre knallert uden førerret.