Byen blev sat til salg og børnene protesterede: Nyt håb for lukningstruet skole i Norddjurs

Der er nyt håb for de to lukningstruede småskoler i Norddjurs. En ny aftale lægger op til dialog mellem skolerne og længere høringsfrist, før der træffes en beslutning.

Mølleskolen og Toubroskolen har de seneste uger været genstand for massiv opmærksomhed. Først dømte politikerne i Norddjurs den ene skole til at lukke. Det udløste ramaskrig på den lille skole, som iværksatte en kampagne for skolen af en anden verden. Med læserbreve, protester foran rådhuset og massevis af høringssvar argumenterede de for skolens liv. Så vendte politikerne 180 grader og udpegede Toubroskolen i Trustrup til at lukke. Men heller ikke der, accepterede forældre eller lokalsamfund stiltiende, og på ganske kort tid fik de orkestreret en kampagne for skolen. Husene langs hovedgaden i Trustrup blev f.eks. et par timer en tirsdag udstyret med til salg-skilte for at vise, hvordan det vil gå med byen, hvis Toubroskolen lukker.

Østjysk by satte sig selv til salg i protest

Og noget tyder på, at begge skolers massive protester har vakt genlyd helt ind på rådhuset i Grenaa.

Ny skolestruktur

Tirsdag aften andenbehandler kommunalbestyrelsen budgettet, der skal bringe Norddjurs’ økonomi på fode igen. Og her medbringer forligspartierne Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre en allerede underskrevet budgetaftale og en dertilhørende aftale om ny skolestruktur, som JP Aarhus har set. I den nye skoleaftale er Toubroskolen ikke længere udpeget til at lukke.

Jan Petersen, borgmester Havde vi haft mere tid og kunnet tilrettelægge processen over længere tid havde vi grebet det anderledes an

Der er stadig kun lagt op til ét skoletilbud i den sydlige del af kommunen, men den endelige afgørelse om, hvor det tilbud skal ligge, udskydes til den 29. oktober. Indtil da gennemføres »en fælles og ligeværdig dialog med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen« som der står i aftaleteksten, der fremlægges på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag sidst på eftermiddagen, som et ændringsforslag. Først derefter tager aftalepartierne endelig stilling.

Ligeværdig høring

Det står der i den ny aftale om skolestruktur Kattegatskolen, Vestre Skole, Mølleskolen og Toubroskolen samles til ét skoledistrikt og én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Der etableres indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) i et skoletilbud, der placeres syd for Grenaa, og som kan rumme de nuværende elever fra Toubroskolen og Mølleskolen, som bor syd for Grenaa. Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes og samles med specialrækkeklasserne i Grenaa. De to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle bibeholdes og videreføres i fællesskab.

Ændringerne medfører samlet set, at der til videreførelse af skoletilbuddet syd for Grenaa afsættes en lederstilling. Tilsvarende afsættes der samlet en lederstilling til videreførelse af de to daginstitutionstilbud i Toubro og på Mølle. Det skal efterfølgende afklares, om den nye skoleenhed kan etableres som en samlet børneby med de to daginstitutioner på Mølle og Toubro, eller om de to daginstitutioner skal indgå i en eller flere organisationsenheder, der også indeholder daginstitutionerne i område Grenaa.

Der har været voldsom kritik af processen omkring lukningen af den lille Trustrup-skolen, som kun fik afsat fem dage til at indsende høringssvar. Omvendt havde Mølleskolens tilhængere flere uger til at lufte deres argumenter imod lukningen. Men det rodes der bod på i den nye aftale.

I samme periode som der lægges op til dialog mellem repræsentanter for de to skoler, gennemføres der nemlig en offentlig høring om etableringen af skoletilbuddet syd for Grenaa.

»Denne dialog og høring bliver grundlaget for, hvorledes sagen herefter behandles på et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 5. november, økonomiudvalget den 6. november og kommunalbestyrelsen den 13. november 2018,« står der i aftalen, som forligspartierne har underskrevet.



Borgmester Jan Petersen (S) siger om den nye aftale, at kommunalbestyrelsen skylder Toubroskolen en ordentlig høring.

»Og så har vi brug for at få afprøvet, hvad der er en ordentlig løsning,« sagde borgmesteren timer før, han gik ind til andenbehandlingen af budgettet.

Let af være bagklog

Borgmesteren har ad flere omgange erkendt, at han ikke var stolt af processen omkring skolelukningen. Og nu har protester og især høringssvar fra forældre, lærere og elever altså resulteret i, at skolelukningerne bliver lagt ud til debat igen.

»Hvis vi skal løse det her, er vi nødt til at etablere en dialog. Det skulle vi måske have gjort for længst, men det illustrerer, hvor svært det med skolestruktur er.«

»Det er hammer let at være bagklog. Havde vi haft mere tid og kunnet tilrettelægge processen over længere tid, havde vi grebet det anderledes an,« siger han med henvisning til, at det først omkring sommerferien blev klart, præcis, hvor katastrofal kommunens økonomi så ud.

For få dage siden fik kommunen at vide, at den får en mindre sanktion end forventet ved at hæve skatten, hvorfor indtægterne ved en skattestigning bliver højere end kalkuleret med. Samtidig modtager Norddjurs godt 5 mio. kr. ekstra i bloktilskud i 2019 og 2020 som kompensation for det beløb, kommunerne har tabt på en ny regnemetode i det såkaldte udligningssystem.