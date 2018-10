»Vi blev taget ved næsen, og I har taget røven på hele lokalsamfundet«: 110 høringssvar og en underskriftindsamling imod skolelukning

Den lille by Trustrup i Norddjurs har på ganske kort tid formået at mobilisere massiv modstand imod lukningen af den lokale skole.

På seks dage har forældre, foreninger, børn og virksomheder indsendt 110 høringssvar, mens 501 har skrevet under på en underskriftindsamling. Det er vel at mærke i en by, der ifølge Danmarks Statistiks har 847 indbyggere.

Skolen blev helt uventet udpeget til at lukke, da et flertal i kommunalbestyrelsen indgik budgetforlig og aftale om ny skolestruktur. Under budgetforhandlingerne var der lagt op til, at en anden skole i den sydlige del af kommunen - Mølleskolen - skulle lukke. Men ud af det blå aftalte Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti altså, at det er Toubro, der skal lukke.

I et høringssvar står der:

»Drømmen om at give Trustrup/Lyngby en opblomstring og udvikling, blev makabert slukket af de selv samme politikere, som var med til at skabe troen på det! Vi blev taget ved næsen, og bliver skolelukningen en realitet, har i taget røven på hele lokal samfundet..«

Dobbelt snydt

I høringssvarene er der kritik af processen, der ikke har givet megen reaktionstid.

Med 5 dage tilbage, fortæller i skolen, forældre og samfundet at deres skole skal lukke. Det er godt nok lusket. Høringssvar fra forælder

»I svigtede os uden anden argumentation end en frygt baseret på privilegerede, højtråbende forældre,« står der i ét.

I et andet: »Med fen dage tilbage, fortæller I skolen, forældre og samfundet, at deres skole skal lukke. Det er godt nok lusket.«

SFs Mads Nikolajsen, formand i børne- og ungdomsudvalget, mener, at skolen er blevet »dobbelt snydt«.

Første gang, da skolen ud af det blå blev udpeget til at lukke. Anden gang, da de fik seks dages høringsfrist.

»Tirsdag 2. oktober, dagen inden høringsfristen udløb, indstillede aftalepartierne at fastholde lukningen. Hvorfor gav I så en høringsfrist?« spørger Mads Nikolajsen, der i et ændringsforslag anbefaler, at der lægges op til dialog mellem bestyrelserne på de to skoler Mølle og Toubro, før politikerne træffer endelig beslutning.

»Jeg var til et borgermøde på Mølleskolen, hvor der også var deltagere fra Toubro, og mit indtryk var, at der var en mere forsonlig tone, end der har været i hele budgetfasen. Den vil jeg gerne bygge videre på.»

Borgmester Jan Petersen (S) kalder omfanget af høringssvarene imponerende, og vil ikke afvise, at de kan få indflydelse på planerne om at lukke skolen.

»Det er klart, at når der sker sådan en ændring, så reagerer de. Skolelukningen har udløst en urimelig kort høringsfrist, så de er ikke blevet behandlet ordentlig af os. I eftermiddag skal vi drøfte høringssvarene i forligskredsen, og der kan være ting, der påvirker resultatet. Det er ikke en pseudohøring,« sagde han fredag.

Budgettet og aftalen om ny skolestruktur skal formelt godkendes på kommunalbestyrelsens møde tirsdag 9. oktober.