Borgeraktion: Alle huse sat til salg

Husene langs hovedgaden i Trustrup var tirsdag i nogle timer udstyret med et til salg-skilt som en påmindelse om, hvordan det vil gå med landsbyen, hvis kommunalbestyrelsen fører beslutningen om at lukke Toubroskolen igennem.



»Det er en helt forkert beslutning, som kan få store konsekvenser for hele byen,« mener en af demonstranterne, Stefan Bak, som ellers er nytilflyttet med sin familie.

»Brugsen i Lyngby, hvor skolen ligger, lukkede samme dag, som byrådet fortalte om lukning af skolen. Der er nu en købmand og en tankstation tilbage. Jo mere, du fjerner fra en by, jo mindre er det hele værd,« konstaterer han.

Politikere vendte rundt

Trustrup-indbyggernes utilfredshed skyldes, at et flertal i kommunalbestyrelsen torsdag indgik et budgetforlig for 2019, hvor det i stedet for Mølleskolen i Grenaa, som indtil da havde været lukningstruet, pludselig var Toubroskolen i Trustrup, som stod for skud.

Beslutningen skal formelt først godkendes den 9. oktober, men forældre og indbyggere i Trustrup er forundrede over politikernes holdningisskifte.

»Byrådet lavede en u-vending på meget kort tid, og vi fik meget kort tid til at reagere med høringssvar. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at vi kunne nå at banke noget op. Men vi har allerede samlet 500 underskrifter og laver denne demonstration i dag,« fortæller Stefan Bak.

Også han føler sig snydt. Han flyttede i fjor fra Kjærslund i Aarhus til Norddjurs Kommune. Sønnen gik i en klasse med 28 elever, og da banderne begyndte at skyde i kvarteret, valgte familien at søge mod mere fredelige omgivelser på Djursland.

Skolen er vigtig

»Vi undersøgte mulighederne på Djursland godt. Grunden til, at vi flyttede hertil var, at der var en skole. Og så var det noget billigere at leje en bolig. Og letbanen var ved at blive etableret 300 m fra, hvor vi bor, så vi kunne beholde arbejdet i Aarhus,« fortæller han.

Ud over sønnen, som er elev på Toubroskolen, har han også to børn i henholdsvis vuggestue og børnehave, som også ligger på skolen.

»Børnene ender på en friskole, en privatskole eller så ryger de på en skole i Syddjurs Kommune i stedet for. I værste fald kunne vi flytte igen, men vi har så billig en leje og et godt hus, så det bliver svært at finde noget bedre,« erkender Stefan Bak.

Til salg-skiltene havde borgerne lånt af Mikkel Kristensen, ejendomsmægler og indehaver af Danbolig i Kolind, Bønnerup og Grenaa. Han har dog den noget nedslående besked, at skulle skolelukningen blive virkelighed, bliver det svært at finde købere til alle boligerne.

Husene på hovedgaden i Trustrup blev i går for en stund sat til salg for at vise, hvordan det kan gå, hvis den lokale skole lukker. Her er Stefan Bak ved at sætte skiltene op. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Det vil være et kæmpe minus for området, for med skolen lukker andre ting også ned. Det er en dominoeffekt, der giver mindre efterspørgsel med lavere huspriser til følge,« siger Stefan Bak, der ellers kan berette om et område i en positiv udvikling.

God udvikling

»Vi har nogle huse til salg i forvejen, og der er sket en ændring med flere fremvisninger og større salg. Det har været udvikling frem for afvikling, og letbanen er også på vej. Hele pakken med børnehave, skole, transportmuligheder og indkøb har betydet, at mange har søgt herud,« fortæller ejendomsmægleren.

»Hvis skolen lukker, er det en udvikling i den forkerte retning, og vi kan kun frygte for, hvad det kan få af konsekvenser. Spekulationerne omkring kommunens økonomi kan også betyde, at børnefamilier tænker sig om en ekstra gang, inden de vælger at flytte hertil,« vurderer han.

Imod S-principper

En af de første, der så at sige kørte lige igennem Trustrup-borgernes happening, var Carl-Erik Pallesen, der førstesuppleant for Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen.

»Jeg kom tilfældigvis forbi og blev noget rystet over at se de mange skilte. Det er jo ikke en situation, man ønsker,« erkender han.

»Desværre har jeg ikke været med i nogen afstemninger omkring det her, for jeg gik til valg på, at vi skulle øge bosætningen i det her område. Vi går imod vores egne principper, for det er overhovedet ikke Socialdemokratiets politik. Derfor er jeg lidt ked af, at et flertal nu har valgt at pege på Toubroskolen,« siger Carl-Erik Pallesen, som dog erkender, at den økonomiske situation i kommunen kræver besparelser på budgettet.

»Selvfølgelig skal vi have fundet de millioner, der mangler, men man burde nok have kigget lidt langsigtet på det og vurderet, om det her var det rigtige. At lukke Toubroskolen er efter min mening at skyde sig selv i foden,« mener han.