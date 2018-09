Fredagsfest for de frivillige

På en dag hvor de frivillige blev hædret landet over, var der også meget naturligt åbent hus på Det Grønne Museum i Auning, for museet har hele 350 aktive frivillige, som holder museet i gang.

Publikum kunne opleve alle museets historiske laug på museet, og det var muligt at lave æblemos af egne æbler på dagen.

Det Grønne Museum i Auning blev i øvrigt dannet 1. januar 2017 som en fusion af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm og Dansk Landbrugsmuseum i Auning. Museet samler nu viden, historier og oplevelser om jagten, skoven, landbruget og maden.



Frivilligdagen blev også markeret med markeder i Auning og Grenaa, hvor 30 forskellige foreninger bød indenfor og viste deres aktiviteter frem, ligesom der var underholdning og konkurrencer.

Frivilligarrangementerne i Norddjurs var led i den landsdækkende Frivillig Fredag, hvor det frivillige arbejde fejres landet over. Med dagens arrangementer forsøger Frivilligrådet at hædre og sætte ekstra fokus på det frivillige arbejde landet over, fortæller rådets formand Mads Roke Clausen i en omtale af Frivillig Fredag.



»Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. I alt fra julemærkehjem, genbrugsbutikker, væresteder, kvindekrisecentre og borgergrupper er frivillige med til at skabe et Danmark, hvor man engagerer sig og er noget for hinanden,« siger han, der efterlyser flere frivillige i Danmark.

»En frivillig kan på en helt anden måde end f.eks. en kommunal medarbejder være en støtte og måske en ven for en sårbar eller udsat borger. Derfor har vi brug for mere frivillighed i Danmark,« siger formanden.