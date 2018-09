Den lille Mølleskolen i Norddjurs har ført en kamp for at overleve. Den kamp ser ud til at være vundet.

Skolen var udset til at lukke i det oplæg til ny skolestruktur, som Norddjurs’ politikere har forhandlet om som led i en større spareplan for at bringe kommunens økonomi på rette spor igen. Men torsdag indgik et partimæssigt smalt flertal i kommunalbestyrelsen budgetforlig for 2019 og besluttede bl.a., at en anden lille skole – Toubroskolen i Trustrup – skal lukke. Til stort chok for forældrene på sidstnævnte.

Bukserne nede om anklerne

I aftaleteksten, som formelt skal godkendes på kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober, står bl.a,. at Norddjurs Kommune inddeles i fire skoledistrikter ud over Anholt.

Nina Nielsen er mor til to børn på den lukningsudpegede Toubroskolen, og hun føler, at de er blevet taget med »bukserne nede om anklerne« som hun siger.

»Vi har hele tiden fået at vide, at politikerne så på Lyngby og Trustrup som udviklingsområder ift. at ville trække Aarhus-borgere ud til os. Trustrup er jo det første, du møder, når du kommer til Norddjurs, og vi har børneby, erhvervsdrivende og på et tidspunkt letbane,« siger Nina Nielsen, der også sidder i skolebestyrelsen.

Ifølge Nina Nielsen vil en lukning af skolen betyde faldet for et helt lokalsamfund. Mange forældre kigger allerede mod nabokommunen Syddjurs. Torsdag aften var der generalforsamling i skolebestyrelsen og efterfølgende borgermøde, hvor man diskuterede den nye situation.







Til borgermøde i Ørum protesterede Mølleskolen højlydt. Foto: Marie-Louise Andersen

»Vi snakkede meget om, at det er unfair, at Mølleskolen fik udmeldingen for en måned siden og har haft tid til at forberede sig, mens vi ikke engang får en uge,« siger hun og fortæller, at lokalområdet møder op som protest foran rådhuset i Grenaa tirsdag den 2. oktober, hvor økonomiudvalget behandler budgetforliget.



Ikke ordentligt

Det er Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti som har indgået budgetforliget, og borgmesteren anerkender forældrenes skuffelse. Han var til stede ved borgermødet i Trustrup, hvor han med egne ord »ikke havde meget til forsvar«, for processen med en kovending på målstregen er ikke ønskværdigt.

»Det er et udtryk for, hvor svært det er at tilrettelægge sådanne processer ordentligt. Og det her er ikke indenfor ordentlighedens skive, men jeg må stå på mål for aftalen,« siger Jan Petersen og forklarer, at forligspartierne samlet har vurderet, at alt taget i betragtning, så har Mølleskolen størst chance for at overleve som skolealternativ syd for Grenaa.

Fakta En skattestigning på 1,3 procent til 26,9 procent. Rammebesparelser på samtlige serviceområder på 58,8 mio. kr. i 2019 stigende til 113 mio. kr. i 2020. Anlægsniveauet sænkes til cirka 27 mio. kr. i 2019. Ny skolestruktur med fire skoledistrikter udover Anholt. Se hele budgetaftalen på www.norddjurs.dk.

Næstformand i kommunens børne-ungeudvalg, Allan Gjersbøl Jørgensen (S) forstår også skuffelsen, men set fra hans stol er det den rigtige skole, der indstilles til lukning.

»Når man ser på Norddjurs som en helhed, har vi haft faldende børnetal i en årrække. Sidst man lukkede en skole, var der 88 elever. På Toubroskolen er der, så vidt jeg ved, 60 elever. Så det er et logisk sted at starte med en skole, der har færre elever end en skole, vi tidligere har lukket.«

Han anerkender, at de mange høringssvar har haft en indflydelse.

»Vi har fået belyst hverdagen fra lærere og forældre,« siger han og peger på, at Toubroskolen før har været nævnt ift. lukning og at det derfor ikke kan komme som et chok.



»Når vi de seneste otte - ni år har talt om skolelukninger, kan jeg ikke huske scenarier, hvor skolen ikke har været nævnt.«

Forslaget om lukning af Toubroskolen skal sendes til høring og behandles i kommunalbestyrelsen den 13. november. Derudover gennemføres endnu en høring af Toubroskolen, som officielt skal være afsluttet på onsdag d. 3. oktober. Og politikerne tager høringssvarene alvorligt, lover Jan Petersen.

»Det er ikke en pseudohøring. Vi læser alle høringssvar lige så seriøst som de tidligere, og så må vi tage en fælles overvejelse om, hvad vi gør,« siger han, og afviser at økonomien kan videreføre begge.

Skat med sanktion

Hverken SF, Enhedslisten, Konservative eller Liberal Alliance kunne se sig selv i budgetforliget, som et flertal torsdag aften indgik. De to sidstnævnte forlod hurtigt forhandlingerne, mens SF og Enhedslisten først forlod forhandlingerne tirsdag i den forgangne uge. Alligevel står 20 af 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer bag aftalen.



Mange hundrede var mødt op, da der torsdag aften var borgermøde om Norddjurs Kommunes budget for 2019.

Borgmester Jan Petersen er dog ikke særlig stolt af aftalen.

»Der er ikke nogen, der synes, det er et godt forlig på indholdssiden,« siger han og kalder det en umulig politisk opgave.

»Forløbet har været uskønt, fordi vi så hurtigt skulle levere en løsning på en katastrofal økonomisk situation. Det betyder, at mange beslutninger kan risikere at gøre problemerne værre efterfølgende,« siger han om aftalen med henvisning til, at budgettet f.eks. skærer på forebyggelsesdelen til børn, unge, handicappede og ældre.



Derfor er ønsket også hurtigt at skabe råderum til at trække besparelserne tilbage.

Vrede og afmægtighed

Med aftalen står borgerne i kommunen til en skattestigning på 1,3 pct. til 26,9 pct. Samtidig bliver sparekravet i 2019 væsentligt mindre end oprindeligt lagt op til, men der er altså stadig lagt op til besparelser på alle områder.

Den kollektive trafik vil f.eks. i høj grad blive berørt af besparelsen, lyder det i aftaleteksten. Der er ikke indarbejdet udgifter til overtagelse af de regionale busruter, der er varslet lukket og omlagt af regionen, og den kollektive trafik bliver derfor sandsynligvis omlagt med henblik på både at kompensere for de manglende regionale busruter og på at opnå yderligere besparelser på området.

»Vi har haft meget stærke høringssvar, som vi ikke er upåvirkede af. Men vi ville kunne have taget bedre hånd om dem med et bedre råderum. Stort set alle anerkender den økonomiske udfordring, men det er vanskeligt at imødekomme de reelle indvendinger. Så der er mange, som fortsat vil være vrede og afmægtige,« siger borgmesteren, men peger på, at aftalepartierne på baggrund af svarene har reduceret på voksen- og plejeområdet, fjernet budskabet om at hente yderligere besparelser på de bløde områder i 2021 og 2022 samt modereret i besparelser på den specialpædagogiske indsats og på hjælpeordninger på handicapområdet.

Den formelle vedtagelse af budgettet sker på kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober.