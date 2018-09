Letbaneåbning til Grenaa udskudt - igen

Aarhus Letbane har netop meddelt, at åbningen af strækningen til Grenaa er udskudt i hvert fald ind til slutningen af marts. Det er tre måneder senere, end Aarhus Letbane havde forventet.

»Vi er rigtigt kede af, at vi med denne tidsplan skuffer en masse mennesker, og det beklager vi meget. Men vi må erkende, at vi dels har haft brug for at uddrage noget læring af godkendelsen af strækningen til Odder, dels udføre en grundig vurdering af de udestående opgaver,« siger Michael Borre i en pressemeddelelse.

Tidsplanen kan rykke sig

Aarhus Letbane kan endnu ikke give en præcis dato for åbningen af strækningen til Grenaa. Det skyldes dels den godkendelsesproces, som Aarhus Letbane er i gang med, og dels den sagsbehandlingstid, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har brug for. Sagsbehandlingstiden kan ifølge Aarhus Letbane variere alt efter ansøgningens kvalitet og mængden af spørgsmål, som styrelsen måtte have frem mod en godkendelse. Præcis den samme proces fandt sted forinden godkendelsen af strækningen til Odder.

Borgerne har ventet i to år, det er klart, der er en utålmodighed. Jan Petersen, Borgmester, Norddjurs Kommune Borgerne har ventet i to år, det er klart, der er en utålmodighed.

»Det betyder i sagens natur, at tidsplanen fortsat kan rykke sig. Men efter vores fælles gennemgang af de udestående opgaver med alle parter og sammenholdt med den forventede sagsbehandlingstid til myndighedsgodkendelsen, er det Aarhus Letbanes overbevisning, at strækningen til Grenaa bør kunne åbne for passagerer sidst i marts,« siger Michael Borre.



Aarhus Letbane forklarer forsinkelsen med, at letbanen er den første af sin slags i Danmark, hvilket udfordrer godkendelsesprocessen, men de forsikrer, at de har sat flere ressourcer på opgaven. Blandt andet er der udpeget ansvarlige for hver af de opgaver, der skal løses forud for den endelige godkendelse.

Borgmester i Norddjurs: Vi har fået det på den hårde måde

Norddjurs borgmester, Jan Petersen (S), tager forsinkelsen til efterretning.

»Jeg havde håbet på, at den kunne åbne inden årets udgang, men jeg kan hverken gøre fra eller til ifht. de tidsplaner, Aarhus Letbane arbejder med omkring godkendelsesproceduren,« siger han og afviser at pege fingre af nogen i det langstrakte forløb.

»Vi har fået det på den hårde måde, og jeg håber, at dem, der skal lave sådan noget her et andet sted en anden gang tager ved lære af forløbet. Vi er ikke ejere af banen, så vi har bare været tilskuere til sagen og kunnet udtrykke vores utålmodighed i forskellig grad. Men det har ikke været et rart forløb. Det er lang tid at have en bane lukket.«

Jan Petersen modtog orientering om forsinkelsen torsdag, men som han siger, så ændrer det ikke på, at der snart kommer en bane.

»Borgerne har ventet i to år, det er klart, der er en utålmodighed. Men den kommer. Noget tyder på, at passagererne er vendt tilbage til Odderbanen. Jeg håber, det samme sker her. Jeg hører, at folk glæder sig til den begynder at køre, fordi det vil lette den daglige transport.«

Forsinkelsen får samtidig en eller anden betydning for den kollektive trafikplan, der er sat til at træde i kraft til januar. Trafikplanen er afhængig af, at letbanen kører, fordi en række busruter, som betjener samme områder som letbanen, skal lukkes eller ændres. Præcis hvilken betydning forsinkelsen får, ved borgmesteren dog ikke og skyder det spørgsmål videre til Midttrafik, der er ansvarlig for køreplaner.

Midttrafik fortsætter desuden kørslen med erstatningsbusser mellem Grenaa og Aarhus, indtil letbanen åbner.